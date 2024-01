HowTo

Andrea Sanna | 17 Gennaio 2024

ai intelligenza artificiale

C’è un modo per poter evitare le truffe di clonazione della voce AI? Ecco come poter fronteggiare questa problematica

La clonazione della voce AI è uno dei metodi più efficaci e utilizzati nelle truffe. Ma si può evitare tutto questo o comunque provare a fronteggiarlo? La risposta è sì. Ecco come cercare di evitare i rischi causati dall’intelligenza artificiale!

La clonazione della voce AI

Si sta parlando non solo dell‘impatto che potrebbe avere l’intelligenza artificiale nel lavoro, ma anche della tecnologia di clonazione vocale AI. In questi anni ha compiuto dei passi in avanti piuttosto importanti diventando molto realistica. Questo ha quindi dato modo ad alcuni settori di usufruirne, dall’intrattenimento all’assistenza vocale e non solo.

Ma se da una parte può avere dei benefici dall’altra non mancano minacce e problematiche. Delle vere e proprie truffe.

Con la clonazione vocale AI si crea un modello digitale della voce di una persona. Questo permette quindi di generare frasi o parole che la stessa non ha però MAI pronunciati. Pensate che con soli 5 secondi di registrazione dei software sono in grado di creare un clone pressoché identico.

I truffatori ne usufruiscono ai fini di ingannare le vittime e indurre magari a cedere del denaro o informazioni personali sensibili. L’FBI nel 2020 ha parlato di una perdita di 4,2 miliardi di dollari per crimini informatici. Le truffe vocali AI si stanno espandendo sempre più, divenendo così un vero problema!

Come evitare le truffe

Sebbene il rischio sia sempre più in aumento. Ci sono diverse misure che possono aiutare a proteggersi da queste truffe di clonazione della voce AI.

Una delle prime è quella di verificare l’identità. Se si riceve una chiamata che potrebbe insospettire, specie se viene richiesto denaro o dati personali, prenditi del tempo per verificare l’identità di chi effettua la chiamata. Può includere il richiamo della persona o ente mediante un numero di telefono ufficiale.

Educare noi stessi ed educare gli altri è un’altra buona regola. Conoscere le tattiche usate da chi ci sta truffando con la clonazione della voce AI è importante. Ma è giusto anche mettere in guardia persone a noi vicine. Come se fosse un passa parola. Questo riduce sicuramente i rischi e la reazione da parte di tutti per reagire alle truffe.

Altra importante osservazione è quella di utilizzare tecnologie di sicurezza. Grazie a dei software si possono infatti analizzare le caratteristiche vocali e rivelare le imitazioni. Questa è di sicuro una buona protezione.

Infine un altro buon consiglio è quello di mantenere la privacy ed evitare di fornire informazioni personali, specie sui social media. Questo può fare in modo che la tua voce non sia clonata con l’AI.

Occhio alla truffa!