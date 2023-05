HowTo

Martina Pedretti | 25 Maggio 2023

alexa Amazon

Alexa parla come Rosa Ricci di Mare Fuori: come attivarla

Volete scoprire come far parlare Alexa come Rosa Ricci di Mare Fuori? Ve lo spieghiamo noi con questa pratica guida.

Alexa come Rosa Ricci: come attivare la frase

Su TikTok stanno andando virali diversi video in cui Alexa parla con la voce di Rosa Ricci di Mare Fuori. Ma come è possibile e cosa c’è di vero? Ecco come attivare l’assistente vocale di Amazon e farle dire l’iconica frase della fiction.

Se anche voi siete curiosi di scoprire come far parlare Alexa come Rosa Ricci, vi spieghiamo subito come si fa, perché sì, i video sono reali.

Per attivare Alexa e farla parlare con l’accento napoletano dell’attrice Maria Esposito, vi basterà porle una domanda. L’assistente vocale si attiva con diverse formule, come “Alexa chi sei?“, o “Alexa io sono Rosa Ricci…”

Dopo aver detto queste parole, Alexa vi risponderà parlando proprio come Rosa Ricci di Mare Fuori, dicendo: “Io sono Alexa Ricci e tu puoi dirmi quello che vuoi che io faccia, hai capito?”

La frase riprende la battuta iconica di Maria Esposito nella terza stagione della fiction: “Io so Rosa Ricci e tu chi ca**o sei per dirmi quello che devo fare!”

Tutto vero quindi! Mettete alla prova la vostra Alexa e scoprirete che può parlare come Rosa Ricci. Nonostante la sua irriverenza, il dispositivo si offre comunque di aiutare, restando fedele al suo compito.

Siete rimasti stupiti da questo simpatico easter egg che Amazon ha inserito nel codice del suo assistente vocale? Negli ultimi giorni il gigante dell’e-commerce è diventato virale anche per aver scagliato una frecciatina a Netflix, dopo l’annuncio dello stop alla condivisione delle password.

Se siete fan di Mare Fuori e Rosa Ricci, sappiate che a Napoli sono da poco iniziate le riprese della quarta stagione, in arrivo prossimamente su RaiPlay e in TV.