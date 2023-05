News

Martina Pedretti | 24 Maggio 2023

netflix Prime Video

Prime Video e la frecciatina a Netflix

Nelle ultime ore Netflix ha annunciato che presto la condivisione della password al di fuori del proprio nucleo domestico sarà arginata anche in Italia. Sui social si sono scatenati gli utenti, e in loro soccorso è arrivato anche Prime Video, scagliando una frecciatina verso il suo competitor Netflix.

Su Twitter infatti l’account ufficiale italiano di Prime Video ha dedicato un post ai cosiddetti amici scrocconi, ovvero chi usa la password altrui per attingere ai contenuti della piattaforma. I nomi dei sei profili nella foto postato compongono la frase Tutti Quelli Che mi Hanno Rubato La password . Un chiaro messaggio per Netflix e per la novità appena introdotta.

Amici scrocconi, questo tweet è per voi 🫶🏻 pic.twitter.com/Ge3fL1OP7d — Prime Video Italia (@PrimeVideoIT) May 24, 2023

Sembra quindi che Amazon con il suo Prime Video non voglia seguire l’esempio di Netflix. Infatti pare che non abbia intenzione di fermare i suoi utenti dal condividere l’account con amici e parenti che vivono in altre case.

Se vi state chiedendo cosa sia precisamente il nucleo domestico secondo Netflix e cosa cambia ora, ve lo abbiamo spiegato QUI. Una delle opzioni che la piattaforma della grande N offre ai suoi utenti è di trasferire il proprio profilo, creando un nuovo abbonamento a pagamento.

Che ne pensate del tweet di Prime Video? Credete sia una frecciatina a Netflix per via dello stop alla condivisione degli account?