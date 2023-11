HowTo

Andrea Sanna | 6 Novembre 2023

TikTok

C’è un modo per poter inserire i link su TikTok. Come fare? Ecco una semplice guida che passo passo vi spiegherà tutto

I link su TikTok, come inserirli

Forse non lo sai ma su TikTok è possibile inserire i link e adesso vedremo come fare. I modi per inserire i link su TikTok possono essere davvero molteplici e non riguardano solo ed esclusivamente i creator. Pensiamo per esempio ad aggiungerli nel link della bio, di modo che i nostri contatti possano scegliere di seguirci anche altrove.

La piattaforma dà modo di aggiungere tra i collegamenti l’account di Instagram e il canale YouTube. Questi verranno visualizzati in automatico sul proprio profilo TikTok, in prossimità della biografia.

Come fare? I passi sono i seguenti:

Accedere all’app di TikTok e andare sul proprio account.

Toccare l’icona del “Profilo” che si trova nel menu in basso a destra.

Successivamente cliccare su “Modifica profilo”.

Fatto questo passo andare nella sezione “Social” e poi su “Aggiungi Instagram”.

Per fare questo passaggio sarà importante inserire alcuni dati come numero di telefono, nome utente o email e password).

Infine pigiare su Accedi.

Stesso discorso vale anche se si vuole inserire il canale YouTube sul proprio profilo TikTok.

Aggiungi un link al video

Passiamo a una seconda possibilità. Ovvero quella di includere un collegamento in un video su TikTok. Non c’è un’opzione diretta per farlo e se si inserisce l’url nella descrizione apparirà come testo semplice e non come collegamento attivo.

Quindi cosa fare? C’è un modo per inserire un link all’interno dei video e riguarda l’opzione legata ai minigiochi di TikTok. Questo permette di includere un collegamento a uno o più giochi disponibili.

In questo caso basterà seguire questi passaggi:

Accedere a TikTok.

Creare un video e premere su “Avanti”.

Nella schermata di pubblicazione toccare su “Aggiungi link”.

Selezionare quindi l’opzione “Minigioco” presente sul menu e confermare.

Si può ripetere questa procedura per inserire altri giochi. Infine cliccare su “Pubblica” e condividere il video, includendo collegamenti ai giochi selezionati precedentemente.

Questi quindi dei modi semplici per poter aggiungere i link su TikTok!