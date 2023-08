News

Andrea Sanna | 28 Agosto 2023

TikTok

Pubblicità nei risultati di ricerca su TikTok

La pubblicità ormai è sempre più presente anche sui social. Secondo la notizia odierna sembrerebbe infatti che TikTok abbia intenzione di integrare annunci pubblicitari tra i risultati di ricerca. Che significa tutto ciò?

Se voi andate a cercare un hashtag o un profilo specifico o qualsiasi altra cosa desideriate, vi ritroverete per prima cosa un contenuto sponsorizzato. Ebbene sì. Video questi che derivano dalla piattaforma stessa di TikTok e sono un modo per potenziare la scoperta dei marchi presenti nel mercato.

Sicuramente tanti utenti potranno pensare si tratti di un qualcosa di fastidioso, ma TikTok fa sapere che non sarà così e potrete stare sereni. Pare infatti che, secondo quanto si legge, si tratti di pubblicità pertinenti alla query di ricerca ed etichettati ovviamente come “sponsorizzati”. Tra l’altro grazie all’algoritmo saranno selezionati quelli che possono maggiormente interessare all’utente, in base ai risultati di ricerca e alle varie interazioni eseguite nell’applicazione.

E c’è persino un aspetto positivo. La presenza dei post sponsorizzati, infatti, non interromperà la ricerca da parte degli utenti. Gli annunci infatti replicheranno la medesima esperienza in-feed, ma garantiranno la navigazione in maniera molto fluida.

Sempre TikTok ha fatto sapere che tale modalità di visualizzazione sarà attivata di default per qualsiasi campagna pubblicitaria. Gli inserzionisti, però, se dovessero ritenerlo opportuno potranno non far apparire le loro pubblicità sotto ai risultati di ricerca.

La notizia al momento sembra essere stata presa con un po’ di scetticismo dagli utenti, ma come dicevamo TikTok rassicura che non andrà a infastidire troppo la ricerca così come il buon funzionamento da parte dell’app. Su questo pare si possa essere più che tranquilli.

Vedremo se arriveranno ulteriori chiarimenti e se verranno rivelate altre indiscrezioni a proposito di questa notizia. Vi invitiamo a seguirci per non perdervi nemmeno una news!