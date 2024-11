HowTo

Nicolo Figini | 26 Novembre 2024

Telegram

Come possiamo mandare messaggi che si autodistruggono su Telegram? Ecco come funziona

Avete voglia di imparare come mandare messaggi che si autodistruggono su Telegram per non lasciare traccia delle vostre conversazioni? Ecco come funziona e cosa dovete fare.

Mandare messaggi che si autodistruggono su Telegram

L’app di messaggistica istantanea, così come le altre più famose in circolazione, offre diverse opportunità a tutti gli utenti. In precedenza abbiamo parlato di come si può creare una chat segreta oppure come si può capire quando qualcuno ci ha bloccato dal nulla.

Oggi, però, vi vogliamo parlare di un modo diverso di inviare i messaggi a coloro che conosciamo. Vi siete mai chiesti come mandare messaggi che si autodistruggono su Telegram? Se volete inviare qualcosa di strettamente private e non volete correre il rischio che venga fatto uno screenshot, allora questa guida vi tornerà utile.

Cominciamo a capire come mandare messaggi effimeri su Telegram partendo da tutti coloro che dispongono di uno smartphone Android.

Come funziona su Android

Per mandare un messaggio che si autodistrugge a un contatto su Telegram, dunque, la prima cosa da fare è entrare nella chat desiderata e cliccare il nome del destinatario (in alto).

Selezionate i tre puntini in alto a destra e cliccate su Autoeliminazione dal menu che si apre davanti ai vostri occhi. Avete a disposizione quattro opzioni, nel caso in cui vogliate eliminare tutti i messaggi che invierete in questa specifica chat da ora in poi: 1 giorno, 1 settimana, 1 mese e Personalizzata. Anche l’altra persona riceverà una notifica relativa all’attivazione di tale funzione.

Per quanto riguarda le foto e i video, invece, dovete sceglierli dalla Galleria premendo sul simbolo della graffetta. Prima di inviare, fate tap sul simbolo dell’orologio in basso a destra e nella schermata Timer di autodistruzione scegliere la durata.

A questo punto, cliccate su Fatto e se volete aggiungete una didascalia. Premete l’icona dell’aeroplano e il messaggio si presenterà sfocato e con al centro una fiamma, la quale si estinguerà entro 1 minuto al massimo.

Come impostare timer per Telegram su iPhone

Ora che abbiamo visto tale funzione per Android, passiamo a capire come impostare il timer per l’autodistruzione su iPhone. La procedura non è molto diversa da come abbiamo visto poc’anzi.

Partendo dalle foto e dai video, bisogna accedere alla Galleria dalla chat di vostro interesse. Cliccate sul file che desiderate inviare e pigiate sul timer in basso a destra. Scegliete una delle opzioni: singola visione, 3 secondi, 10 secondi o 30 secondi. Scaduto questo lasso di tempo il video non si potrà salvare e l’autodistruzione su Telegram farà il suo corso.

Per quanto riguarda l’invio dei messaggi su Telegram per iPhone, invece, dovete cliccare sul nome della conversazione (in alto) e pigiare su Altro. A questo punto, andate su Attiva autoeliminazione e scegliete il periodo di tempo in cui dureranno i messaggi inviati da ora in poi: 1 giorno, 1 settimana, 1 mese o Altro.

Messaggi effimeri su PC

Ma come mandare messaggi che si autodistruggono su Telegram da PC? Anche in questo caso potete impostare un timer in maniera molto semplice. Purtroppo, in tal caso, l’autodistruzione di foto e video non è contemplata.

Potete però attivare l’autoeliminazione di tutti i messaggi di una chat, inserendo il periodo di tempo durante il quale rimarranno disponibili. Per farlo, dunque, aprite la conversazione che desiderate e premete sui tre puntini e selezionate Autoeliminazione.

Adesso dovete decidere quando volete che si cancellino partendo da 1 giorno fino ad arrivare a un massimo di 1 anno. Alla fine non vi resta che premere su Salva e il vostro lavoro sarà completato.

Ecco cosa significa ‘autoeliminazione’ su Telegram e come funziona.