Martina Pedretti | 8 Marzo 2024

Su WhatsApp sono arrivati i videomessaggi rapidi in stile Telegram: ecco come funzionano e come fare per mandarne uno

Come funziono i videomessaggi rapidi su WhatsApp

WhatsApp offre già la possibilità di inviare note vocali, ma ora si possono mandare anche videomessaggi. Scopriamo subito come funziona questa novità già presente da tempo sulle app competitor.

Il nuovo strumento è stato rilasciato su tutti i dispositivi, e dovrebbe essere arrivato a tutti gli utenti.

Ma come funziona la novità? I videomessaggi su WhatsApp funzionano in modo simile alle note vocali, con la differenza che invece che acquisire e condividere solo la voce, si può anche registrare un video sul momento. La mini clip appare in un formato a cerchio, proprio come accade su Telegram.

Come mandare un videomessaggio su WhatsApp? Non è complicato, infatti basta tenere premuto l’icona della fotocamera, affianco a quella del microfono. Dopodiché si potrà registrare il video, scorrendo verso l’alto per bloccare la ripresa e avere le mani libero, oppure cestinarlo se non ci piace scorrendo verso sinistra.

Se però non vi si dovesse presentare questa funzione, è perché non l’avete attivata. Per farlo vi basterà recarvi nelle Impostazioni, selezionare Chat e attivare la voce Videomessaggi istantanei. Così facendo vi sarà permesso di passare dai messaggi vocali ai videomessaggi nelle chat.

I videomessaggi inviati non riproducono l’audio in automatico, che si può attivare toccando la clip. La loro massima durata è di 60 secondi.

Come sempre accade su WhatsApp, i videomessaggi saranno crittografati end-to-end. Quindi nessuno, nemmeno Meta, potrà vedere i video condivisi. Inoltre, non sarà possibile salvare o inoltrare messaggi video ad altre conversazioni per una maggiore privacy. Invece gli screenshot sono comunque consentiti.

Quando arriva questa nuova funzione? Secondo quanto si legge sul blog ufficiale di WhatsApp, il roll-out avverrà gradualmente nelle prossime settimane. Noi vi suggeriamo di tenere aggiornate le applicazioni Android e iOS.