Nicolo Figini | 13 Gennaio 2025

TikTok

Volete sapere come modificare la dimensione del testo su TikTok? Ecco tutte le istruzioni per ingrandire i caratteri

Ti sei mai chiesto come modificare la dimensione del testo su TikTok? Se la tua vista non è più quella di un tempo oppure hai dimenticato gli occhiali, ti forniamo le istruzioni per ingrandire i caratteri.

Cambiare la dimensione del testo su TikTok

In questo articolo non ti parliamo di alcuna nuova funzione ma di un modo per migliorare la vostra esperienza sull’app di video più famosa al mondo. Forse stai sforzando un po’ troppo gli occhi e non vuoi rinunciare a continuare a guardare i divertenti filmati che si susseguono giorno dopo giorno.

Come fare a modificare la dimensione del testo su TikTok? Per ingrandire i caratteri interni dell’applicazione devi seguire dei semplici e veloci passi. Il tutto si può trovare all’interno del sito che raccoglie tutte le domande maggiormente fatti all’assistenza clienti.

Prima di tutto devi accedere al tuo profilo e toccare in basso a destra. In seguito, clicca sul simbolo del Menu in alto a destra e fai tap su Impostazioni e privacy. Seleziona Accessibilità e poi Dimensione del testo. Adesso puoi utilizzare il cursore per visualizzare in anteprima quanto vuoi ingrandire il testo.

Concludi l’operazione toccando Regola per aggiornare la dimensione. Adesso sai come cambiare la dimensione del testo tramite le impostazioni di TikTok. Ti avvertiamo di prestare attenzione a un ultimo dettaglio che riguarda iOS e Android.

Nel primo caso devi uscire dall’app e riavviare manualmente TikTok. Mentre per la versione Android l’applicazione si riavvia in maniera automatica, una volta che si riaprirà vedrai i cambiamenti effettuati. Ricordiamo, infine, che ingrandire la scrittura sul cellulare non influirà su quelle di TikTok. Questo perché dovrete agire tramite le impostazioni interne al social.

Speriamo che queste istruzioni su come modificare la dimensione del testo su TikTok ti siano state d’aiuto.