News

Nicolo Figini | 13 Gennaio 2025

ai WhatsApp

WhatsApp sta per introdurre i chatbot AI che permetteranno agli utenti di parlare con i loro personaggi preferiti dei libri, dei film e degli anime. Ecco tutto ciò che sappiamo.

La novità sui chatbot AI di WhatsApp

Lo scorso anni vi abbiamo parlato del fatto che WhatsApp avrebbe introdotto i chatbot AI per quanto riguarda il mondo del business. Questi dovrebbero essere integrati come strumenti di risposta automatica per migliorare l’efficienza dell’assistenza al cliente.

LEGGI ANCHE: Una catena su WhatsApp promette di sbloccare nuove animazioni ed emoticon (ma è una fake news)

Oggi, invece, vi vogliamo informare del fatto che i chatbot AI andranno a sostituire la Community su WhatsApp. Questa scheda non sparirà ma verrà ridimensionata e rilegata a un ruolo minore. Molto più spazio, invece, assumeranno queste nuove funzioni dell’intelligenza artificiale.

Come riporta anche Il Giornale, riprendendo la notizia da WABetaInfo, si tratta di un test per la versione Beta per Android (2.25.1.24). Gli utenti, in tal modo, potranno interagire con dei personaggi popolari ricreati grazie all’AI. Si parla, infatti, di protagonisti di libri, anime, film, fumetti e molto altro ancora.

WhatsApp, inoltre, starebbe pensando di attivare l possibilità di creare dei personaggi AI da zero. In questo modo si renderebbe l’esperienza sull’app di messaggistica istantanea ancora più personalizzata come avviene su Instagram.

Per il momento, purtroppo, non sappiamo se e quando questa funzione verrà applicata sui cellulari. Probabilmente, se avrà successo, anche tutto il resto del mondo avrà l’occasione di divertirsi con questa novità.

Non appena accadrà torneremo a parlarne, così come di tutte le news future gli aggiornamenti che sicuramente verranno applicati all’app. Per ora, infatti, sembra che questi chatbot AI siano disponibili solo negli Stati Uniti, fatta eccezione, per pochi altri Paesi. Come anticipato, inoltre, la tab Community sarà ancora presente e semplificata nella tab Chat.