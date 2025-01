Come ottenere clessidre scambio su Pokémon TCG Pocket

HowTo

Martina Pedretti | 29 Gennaio 2025

Vi state chiedendo come ottenere le clessidre verdi scambio su Pokémon TCG Pocket? Ecco dove trovarle per diminuire l’attesa

Pokémon TCG Pocket, dove trovare le clessidre verdi per lo scambio

Il sistema di scambi è ufficialmente attivo su Pokémon TCG Pocket e consente ai giocatori di scambiare carte con gli amici. Tuttavia, per effettuare uno scambio, è necessario avere stamina di scambio o utilizzare clessidre per ridurre i tempi di recupero.

Ogni scambio richiede un certo numero di punti stamina (oltre agli infidi gettoni scambio). Questa si ricarica automaticamente nel tempo, con una rigenerazione completa di ogni token in ben 24 ore. Se vuoi ripristinarla più velocemente, si possono usare i Pokélingotti per acquistare una ricarica immediata, oppure sfruttando le clessidre scambio.

Le clessidre verdi sono oggetti speciali che permettono di ridurre il tempo di attesa per recuperare stamina, accorciando l’attesa di un’ora per ogni utilizzo. Possono essere ottenute completando missioni e altre attività nel gioco, anche se i metodi precisi non sono ancora stati svelati.

Speriamo quindi che con l’uscita della nuova espansione Scontro Spaziotemporale, siano chiarite le modalità per ottenere più clessidre scambi, che vanno ad affiancarsi a quelle per aprire i booster pack e a quelle della pesca misteriosa.

Sembra inoltre che in futuro sarà ampliata la gamma di carte che possono essere scambiate, forse includendo non solo il nuovo set, ma anche le carte di rarità più elevata, oltre a 1 stella.