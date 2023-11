HowTo

Martina Pedretti | 21 Novembre 2023

TikTok

Su TikTok arriva la funzione per scaricare video e guardarli offline senza connessione: ecco come si usa la novità

Su TikTok arriva la funzione per scaricare video e guardarli offline

TikTok è una piattaforma di social media di prim’ordine che vanta miliardi di utenti in tutto il mondo. È uno dei metodi preferiti per passare il tempo, e ora può intrattenere anche chi viaggia e non ha accesso a internet per ore. Ecco quindi come scaricare i video TikTok sul tuo dispositivo per guardarli sempre e ovunque offline.

Se ti stai chiedendo come scaricare e goderti i video TikTok in un secondo momento sul tuo dispositivo offline, esiste un modo semplice. Non servono app terze, ma semplicemente quella di TikTok.

Nota bene: la funzione è attualmente in fase di distribuzione e potrebbe non essere disponibile per tutti gli utenti in un primo momento.

Per prima cosa è necessario aggiornare TikTok e poi avviare l’app sul tuo dispositivo Android o iOS. Ora ci si deve spostare sulla sezione Impostazioni e privacy nel tuo profilo, accessibile dalle tre linee in alto a destra.

Successivamente, scorrendo verso il basso si arriva alla sezione Cache e dati cellulare, dove apparirà la voce Video offline, sopra a Libera Spazio e Risparmio dati.

Qui è possibile scegliere quanti TikTok scaricare, da 50 a 200. L’app scaricherà il numero scelto, presentandoli in modalità Per Te, e quindi proponendo una selezione di video consigliati a ogni utente.

TikTok spiega che è possibile scaricare video da guardare offline, che verranno aggiornati con nuovi contenuti la prossima volta che vi connetterete al Wi-Fi. L’app poi riporta anche la durata totale dei video scaricati, da mezz’ora fino a due ore di tempo di visualizzazione.

Se non vi appare la voce “Video offline“, tenete monitorato il vostro TikTok, in quanto la novità è in fase di distribuzione per tutti gli utenti.

Questa nuova funzione potrebbe risultare essere davvero utile, soprattutto per chi deve fare un viaggio in aereo o recarsi in un posto con poca connessione mobile.