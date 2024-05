News

Martina Pedretti | 8 Maggio 2024

Prime Video

Prime Video annuncia tre nuovi tipi di pubblicità

Solo poche settimane fa Amazon ha aggiunto la pubblicità al suo servizio di streaming Prime Video, a meno che non si paghi un extra di 1,99 euro al mese in aggiunta all’abbonamento. Ora le cose stanno per peggiorare.

Amazon ha rivelato che su Prime Video appariranno tre nuovi tipi di pubblicità: annunci a carosello, annunci in pausa e annunci trivia. Questi mirano tutti a spostare il pubblico da Prime Video al negozio digitale di Amazon.

Su Prime Video è quindi in arrivo ancora più pubblicità, in diversi formati e prevalentemente interattiva. Partiamo dal formato carosello, che è uno spazio pubblicitario che consente agli inserzionisti di mostrare diversi prodotti in formato scorrevole. Questo viene messo in pausa quando si interagisce con esso e viene invece riattivato al termine dell’interazione.

In secondo luogo ci sono annunci in pausa, che presto arriveranno anche su YouTube. Questi invece di apparire quando Amazon ha programmato una pausa pubblicitaria, appaiono quando gli utenti scelgono di mettere in pausa il titolo che stanno guardando. In questi spazi Amazon si collega ai prodotti nel suo negozio, proponendo acquisti da aggiungere al carrello.

Infine, il terzo tipo sono le pubblicità trivia, che raccontano nozioni su un prodotto e che danno la possibilità di guadagnare premi completando determinate attività, come acquistare ciò che viene pubblicizzato o rispondere a dei quiz.

Il sito di Deadline rivela che le nuove pubblicità di Prime Video saranno inizialmente testate negli USA, probabilmente già nel mese di maggio. Successivamente il test sarà ampliato ad altri paesi e irrimediabilmente arriverà anche in Italia.