HowTo

Martina Pedretti | 28 Marzo 2025

Instagram

Scopri come velocizzare la riproduzione dei Reels su Instagram: ecco come usare la doppia velocità per guardare i video

Instagram ha finalmente introdotto una funzione molto richiesta: la possibilità di riprodurre i Reels a velocità doppia. Questa opzione permette agli utenti di guardare i video più rapidamente, rendendo l’esperienza di fruizione più dinamica ed efficiente.

Sebbene i Reels abbiano una durata solitamente breve, Instagram ha esteso il limite massimo a 3 minuti, il che rende questa funzione ancora più utile per chi desidera consumare contenuti più velocemente.

Come velocizzare i Reels su Instagram

Utilizzare questa nuova funzionalità è semplice e intuitivo. Segui questi passaggi per velocizzare la riproduzione dei Reels su Instagram:

Apri l’app di Instagram e scorri fino a trovare il Reel che desideri guardare. Premi a lungo sul bordo destro o sinistro dello schermo durante la riproduzione del video. Mantieni la pressione: il video verrà riprodotto automaticamente a velocità 2x finché non rilasci il dito.

Al momento, non ci sono altre opzioni di velocità oltre al 2x, ma è sempre possibile scorrere in avanti manualmente per saltare le parti meno interessanti del video.

Instagram ha confermato che la nuova opzione di riproduzione a 2x è già disponibile per tutti gli utenti a livello globale.

La riproduzione accelerata sta diventando sempre più comune, in un’epoca in cui il consumo di contenuti digitali è rapido e la soglia di attenzione degli utenti si riduce. C’è infatti chi usa questo strumento già su altre app come YouTube e TikTok.

Questa funzione su Instagram risponde quindi a una necessità concreta degli utenti e potrebbe diventare un’opzione molto utilizzata.