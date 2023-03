News

Martina Pedretti | 6 Marzo 2023

Come cambiare la velocità dei video TikTok

Una novità è silenziosamente approdata nelle ultime ore su TikTok, infatti ora gli utenti possono guardare alcuni tipi di video a diverse velocità. Da 0.5x fino a 2x, l’esperienza di visualizzazione è pronta a cambiare.

Ma perché parliamo solo di alcuni video? Nonostante non ci siano report riguardo questa novità, abbiamo potuto constatare che si può cambiare la velocità di quei TikTok che durano diversi minuti, e anche quelli che possono essere visualizzati in modalità full-screen.

Per scoprire quali video si possono rallentare o velocizzare, il procedimento è semplice. Prima di tutto è necessario aggiornare l’app, e poi entrare nella Home dei Per Te o dei Seguiti. Qui su un video qualsiasi è necessario tenere premuto qualche secondo finché non si apre il menù delle opzioni, dove di solito troviamo “Salva video, “Modalità essenziale”, “Segnala” e “Non mi interessa“.

Proprio sotto quest’ultimo appare ora la voce “Velocità“, con i vari tipi di velocità selezionabili, ovvero 0.5x, 1x, 1.5x e 2x. Cliccando su una delle opzioni il video rallenterà o andrà più veloce.

Ecco come si presenta:

Come cambiare velocità su TikTok

Se tenendo premuto sul video lo strumento non appare, vuol dire che quel di TikTok non è modificabile la velocità.

E voi avete già questa novità di TikTok?