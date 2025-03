Su Instagram si possono riprodurre a doppia velocità i Reels

News

Martina Pedretti | 28 Marzo 2025

Instagram

Su Instagram si possono velocizzare i Reels

Instagram ha finalmente lanciato una funzionalità molto richiesta per i Reels: la possibilità di riprodurre i video a una velocità doppia.

Sebbene i Reels Instagram durino generalmente solo un minuto o poco più, questa opzione potrebbe rivelarsi utile, soprattutto dopo l’estensione della durata massima a 3 minuti, introdotta lo scorso gennaio.

La nuova funzione risponde alle richieste degli utenti e offre un maggiore controllo sull’esperienza di visualizzazione dei Reels. Come dichiarato da Instagram:

“Oggi lanciamo a livello globale la possibilità di riprodurre un Instagram Reel a velocità 2x. Questa è stata una funzionalità molto richiesta dalla nostra community e speriamo che la possibilità di accelerare ti aiuti a ottenere un maggiore controllo sulla tua esperienza Reels mentre ti colleghi con gli amici sui contenuti che ami e ti piacciono.”

Come si usa la nuova funzione Instagram ? Per attivare la riproduzione a doppia velocità, basta premere a lungo sul bordo destro o sinistro dello schermo durante la visione di un Reel. Il video verrà riprodotto a 2x finché non si rilascia il dito.

Al momento, Instagram non offre altre opzioni di velocità di riproduzione dei Reels oltre al 2x. Tuttavia, è sempre possibile scorrere in avanti manualmente per saltare le parti meno interessanti del video.

In un’epoca in cui i contenuti vengono consumati sempre più rapidamente e la soglia di attenzione degli utenti si riduce, la riproduzione accelerata sta diventando una pratica comune. Già molte persone ascoltano i podcast a doppia velocità o guardano video su YouTube con velocità aumentata per ottimizzare il tempo a disposizione. Inoltre, TikTok offre già questa opzione, dimostrando che esiste una domanda concreta per questa funzionalità. L’app rivale inoltre permette di utilizzare diverse velocità di riproduzione, rallentando o velocizzando i video.

Instagram ha confermato che la nuova opzione di riproduzione a 2x è già disponibile per tutti gli utenti a livello globale.