Come velocizzare i video che si guardano su TikTok

HowTo

Martina Pedretti | 28 Agosto 2023

TikTok

TikTok: come cambiare la velocità di riproduzione dei video

TikTok è un’app dove guardare video in modo veloce, ma esiste una funzione che permette anche di cambiare la velocità di riproduzione. Infatti è possibile velocizzare i video che stai guardando. Ecco come farlo:

Non tutti lo sanno ma gli utenti possono guardare i video su TikTok a diverse velocità. Per farlo è necessario prima di tutto aggiornare l’app, e poi entrare nella Home dei Per Te o dei Seguiti. Ora basta guardare un video qualsiasi, e tenere premuto qualche secondo sullo schermo finché non si apre il menù delle opzioni, dove di solito troviamo “Salva video, “Modalità essenziale”, “Segnala” e “Non mi interessa“.

Scorrendo verso destra appare l’icona con scritto “Velocità di riproduzione“, con le velocità selezionabili, quali 0.5x, Normale, 1.5x e 2x. Cliccando su una delle opzioni il video rallenterà o andrà più veloce.

Insomma, niente di più facile se volete cambiare la velocità dei video che state guardando su TikTok, proprio come accade su YouTube o anche su Netflix.

Grazie a questa funzione è possibile guardare i video su TikTok a diverse velocità, rallentandoli o velocizzandoli a seconda delle necessità. Se un video risulta troppo lungo potrete arrivare al punto più in fretta, mentre se invece non volete farvi sfuggire un piccolo dettaglio, potrete guardarlo più lentamente e con più attenzione.

Conoscevate questo strumento di TikTok?