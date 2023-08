HowTo

Andrea Sanna | 29 Agosto 2023

I food trend su TikTok sono sempre più virali e oggi vi parliamo di uno in particolare che ha superato il miliardo di visualizzazioni. Si tratta del Girl dinner. Ma cos’è nello specifico e di cosa si tratta? Scopriamolo insieme.

Cos’è la Girl dinner

Per prima cosa spieghiamo che l’ideatrice di questa tendenza è Olivia Maher. Dopo questa sua trovata anche il New York Times ha parlato di lei!

La giovane ha condiviso l’immagine del suo pasto: il piatto offriva del pane, formaggio, dei centriolini, dell’uva e un bicchiere di vino rosso. E l’ha chiamata appunto Girl dinner. Da quel momento in poi la sua idea ha preso il sopravvento. Pare sia tra l’altro una filosofia di vita che accomuna tante persone.

Immaginate di essere vicini all’ora di cena e trovarvi a casa da soli dopo una giornata faticosa. Ai più temerari importerà poco, ma i pigri avranno poca voglia di mettersi ai fornelli e preparare qualcosa da mangiare. Così si apre frigo e dispensa e si uniscono varie porzioni di cibi che possano stuzzicare l’appetito. Magari anche degli avanzi da mangiare seduti comodamente sul divano.

Ora che sappiamo cos’è la Girl dinner, scopriamo invece alcuni esempi pratici…

Idee di Girl dinner

Tanti abbinamenti e composizioni. La Girl dinner non ha conosce frontiere.

Alcune idee? Mettere su un tagliere dei salumi a fette, dei formaggi tagliati a dadini, olive, pomodorini, della frutta di stagione. Senza dimenticare crostini, pane o crackers se preferite. C’è chi aggiunge per una gustosa Girl dinner anche i sottoaceti così come le salse e i legumi in barattolo o scatola. Insomma avete davvero l’imbarazzo della scelta e vi basterà dare spazio alla fantasia.

Si possono usare anche gli avanzi del pranzo come le polpette, degli involtini o delle frittate, ma anche lo sformato o persino della pasta fredda. Altra idea possono essere le olive ascoltane e non solo. Insomma tutte preparazioni veloci, che non richiedono tanto tempo e che possono far comodo a chi non ha grande voglia di cucinare la sera. Questa è la Girl dinner.

Su TikTok ci sono davvero un’infinità di video, tra i più disparati. Nonostante stia ottenendo un successo davvero clamoroso, la Girl dinner non sembra convincere tutti. E voi che ne pensate?