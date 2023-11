HowTo

Andrea Sanna | 22 Novembre 2023

TikTok

Una nuova app è in arrivo su TikTok. Si chiama Ten Ten. Vediamo insieme cos’è e come funziona nello specifico

Tramite numerosi video e trend siamo venuti a conoscenza di Ten Ten. Di cosa si tratta e come funziona questa nuova app presente su TikTok? Scopriamo insieme tutto ciò che c’è da sapere!

Cos’è l’app virale su TikTok

Se volete sapere cos’è siete nel posto giusto! Si tratta di un’applicazione che, di recente, ha avuto una vera e propria impennata (in positivo).

Si tratta di una piattaforma in grado di facilitare le relazioni amicali e trasforma il vostro smartphone in un vero walkie talkie per parlare a distanza con gli amici. È possibile sentire la voce dell’interlocutore sul proprio dispositivo anche con lo schermo bloccato.

Ecco come funziona Ten Ten

Ora che sappiamo che cos’è ci si chiede invece come funziona. Dopo aver effettuato il download su App Store e terminata l’installazione, è necessaria una registrazione dove vengono richiesti i dati e il numero di telefono. Poi vi sarà inviato un codice via sms per confermare l’utilizzo di questa applicazione.

A seguire, come capita anche su altre piattaforme è necessario segnalare il proprio username che si intende utilizzare, nome e cognome e la foto. È in grado di individuare le persone tra i vostri contatti che già hanno l’app di modo da permettervi di poter comunicare come se fosse un walkie talkie.

Poi sarà necessario fornire le varie autorizzazioni per l’utilizzo dell’app e individuate le persone è possibile inviare massaggi.

Come realizzare un trend

La nuova app è già diventata virale su TikTik grazie a diversi video. In particolare con brevi registrazioni in cui gli utenti si prendono gioco dei propri amici grazie all’aiuto dell’app.

La voce viene trasmessa in diretta e istantaneamente senza alcun preavviso, provocando quindi incomprensioni, gaffe e non solo.

Quando si installa l’app si deve però tenere conto di inconvenienti come messaggi invadenti o interruzioni brusche. Perciò è necessario tenere il telefono in modalità silenziosa e disconnettere le varie app per poter portare a termine il tutto nel migliore dei modi.

Ten Ten è già disponibile?

Concludiamo con il dire che attualmente, non è disponibile per tutti gli utenti. In breve periodo si pensa però che saranno create delle nuove versioni compatibili indistintamente per tutti i dispositivi. Ricordiamo che al momento solo coloro che dispongono di un sistema operativo iOS.