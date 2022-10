Su Google arriva l'easter egg del Negroni sbagliato, video virale con Olvia Cooke e Emma D'Arcy di House of the Dragon: come attivarlo

Un nuovo easter egg legato a House of the Dragon è stato introdotto sulla pagina di Ricerca Google. In particolare si vuole omaggiare il virale video del Negroni sbagliato con le star Olvia Cooke e Emma D’Arcy. Ma come si attiva l’easter egg?

Come funziona l’easter egg del Negroni sbagliato

L’easter egg attivato

Per attivare l’easter egg di Google vi basterà scrivere o la parola Negroni sbagliato nella barra di ricerca del browser. Così facendo sullo schermo apparirà un’animazione che mostra le mani di Olvia Cooke e Emma D’Arcy che brindano con i loro drink. Le due star sono diventate virali quando hanno parlato dei propri cocktail preferiti e Emma D’Arcy ha citato proprio il “Negroni, sbagliato, with prosecco in it”. Il video è diventato estremamente popolare sui social, in particolare su TikTok. Questo easter egg di Google funziona sia da smartphone, che da browser. Lo si può attivare anche digitando Olvia Cooke, Emma D’Arcy, oppure associando il titolo House of The Dragon ai nomi delle star.

La pagina di ricerca di Google mostra poi due pulsanti nella parte inferiore della pagina. Uno serve per riprodurre l’animazione e un altro per condividere il risultato della ricerca tramite Facebook, Twitter o e-mail.

Negli anni Google ci ha regalato tanti easter egg simili, a tema Marvel, Friends, Il mago di Oz, più recentemente per la sonda DART e per il coming out di Velma.

Il video di Olivia Cooke e Emma D’Arcy

Il trend del Negroni sbagliato è diventato quindi virale grazie a TikTok. In un video postato sul social media il 5 ottobre scorso per promuovere House of the Dragon, Emma D’Arcy spiega qual è il cocktail preferito e cita proprio il Negroni con dentro il prosecco. “Fantastico“, replica Olivia Cooke sorpresa dall’italiano di Emma. Lo scambio tra le due star di House of the Dragon ha conquistato il web, e l’audio ricavato dal video è stato utilizzato milioni di volte su TikTok per creare un trend dedicato.

In House of the Dragon Oliva Cooke interpreta Alicent, mentre Emma D’Arcy è Rhaenyra Targaryen.

