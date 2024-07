HowTo

Martina Pedretti | 11 Luglio 2024

Instagram

Ecco come scattare foto intere per le Storie senza che Instagram le tagli

Come caricare foto nelle Storie Instagram a schermo intero senza ritaglio

Vuoi caricare delle foto nelle Storie Instagram dalla tua Galleria, che siano schermo intero senza che vengano ritagliate? Ecco un trucco semplice che ti permetterà di farlo, senza dover ritagliare l’immagine o adattarla lasciando strani bordi.

Se ami le Storie di Instagram ma detesti come l’aspect ratio predefinito ritaglia gran parte delle foto scattate dalla Fotocamera di iPhone, c’è una soluzione facile. Questo metodo funziona sia su dispositivi iOS e non richiede competenze tecniche avanzate. Con un po’ di pazienza, sarà possibile sfruttare al meglio la fotocamera del tuo smartphone.

Come fare Storie Instagram a schermo intero

Il rapporto delle Storie è di 16:9, il che significa che si dovranno scattare le foto in questo formato per evitare il ritaglio una volta che si caricano su Instagram. Di default infatti i nostri smartphone scattano in formato 4:3. Ecco come fare:

Apri l’app Fotocamera sul tuo iPhone e accedi alle impostazioni tramite l’icona della freccia nella barra in alto. Clicca su 4:3 e seleziona il rapporto di aspetto 16:9 tra le opzioni disponibili. Così facendo il mirino si allarga per adattarsi a questo formato. Scatta la foto con il nuovo rapporto di aspetto, che permetterà di dare vita a un’immagine a schermo intero. Carica la foto su Instagram Stories come fai di solito. Vedrai che l’immagine occupa l’intero spazio della Storia senza essere ritagliata e senza avere i classici bordi.

Nota bene: l’uso del rapporto 16:9 può ridurre leggermente la qualità dell’immagine.

L’alternativa più scontata e ovvia è quella di scattare direttamente dalla Fotocamera di Instagram, che in automatico realizza foto in formato 16:9. Così facendo però bisogna ricordarsi di salvare le immagini anche sulla propria Galleria, se non le si vuole perdere.

Con questi semplici passaggi, potrai caricare le tue Storie su Instagram a schermo intero senza che vengano ritagliate le immagini. Prova questo trucco su qualsiasi iPhone e goditi una visualizzazione completa delle tue foto nelle Storie.