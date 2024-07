News

Martina Pedretti | 11 Luglio 2024

Un nuovo metodo per condividere la musica nelle Storie approda su Instagram

Instagram continua a innovare e arricchire l’esperienza dei suoi utenti con l’introduzione di un nuovo modo per condividere musica nelle Storie, in un formato originale e coinvolgente. La funzionalità, approdata su alcuni account, permette agli utenti di aggiungere brani musicali alle loro Storie in un modo del tutto nuovo, e rende la condivisione di musica ancora più emozionante e interattiva.

Per accedere a questa nuova opzione, è sufficiente aprire la sezione Storie e fare swipe verso l’alto, come se si volesse caricare una foto dalla Galleria. Qui si deve poi cliccare sulla nuova voce “Musica“, posizionata accanto a “Fotocamera” e “Bozze“.

Una volta selezionata la voce “Musica“, gli utenti possono scegliere tra un vasto catalogo di brani disponibili. Dopo aver deciso la canzone, questa apparirà nella Storia sotto forma di un vinile girevole che occupa l’intero schermo, mentre il brano scelto verrà riprodotto in sottofondo.

Se non riuscite a vedere la nuova icona “Musica” nelle Storie, vi consigliamo di aggiornare l’app, oppure di attendere finché Instagram non rilascerà la novità per tutti gli account, compreso il vostro.

Questa innovazione trasforma la modalità di condivisione musicale su Instagram, offrendo un’esperienza visiva oltre che sonora. Il formato del vinile girevole non solo richiama un’estetica vintage che molti utenti apprezzeranno, ma aggiunge anche un elemento dinamico e visivamente accattivante alla Storia.

Potete continuare comunque a condividere brani con Canvas da Spotify, o fare uso dell’adesivo Musica nei suoi vari formati. Instagram ha semplicemente voluto introdurre una nuova modalità per far conoscere ai nostri follower la musica che amiamo, o per aiutare gli artisti a far scoprire i loro nuovi brani.