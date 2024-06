HowTo

Martina Pedretti | 5 Giugno 2024

ai Instagram intelligenza artificiale

Come opporsi all’utilizzo da parte di Meta dei nostri dati per il training della sua intelligenza artificiale: la guida da Instagram

Negli ultimi giorni Meta ha modificato la sua informativa sulla privacy relativa alla profilazione per l’uso dell’intelligenza artificiale. Tuttavia in Europa, grazie al Digital Services Act, in Europa è possibile opporsi, direttamente da app come Facebook e Instagram. Ecco come fare.

Come opporsi

Da Instagram potete opporvi all’uso dei vostri dati per il training dell’intelligenza artificiale di Meta andando sul vostro profilo e cliccando in alto a destra sulle tre linee. A questo punto scorrete fino a Informazioni, e dopo aver cliccato selezionate Informativa sulla privacy.

Instagram aprirà un link esterno che porta al sito di Meta, in cui viene spiegato che l’azienda sta aggiornando la sua informativa sulla privacy, compresa la modalità di utilizzo delle informazioni per IA di Meta. Ogni utente può esercitare il diritto di opposizione all’utilizzo delle proprie informazioni per questi scopi entro il 26 giugno 2024.

Cliccando su “diritto di opposizione” vi si aprirà un form da compilare in cui contestare l’uso delle informazioni personali per l’IA di Meta. Nel documento bisogna inserire Paese di residenza, Indirizzo e-mail, spiegare che impatto ha su di te questo trattamento dei dati e fornire ulteriori informazioni che potrebbero aiutare a esaminare la contestazione.

Ogni utente può opporsi all’uso da parte di Meta delle informazioni che ha condiviso attraverso i Prodotti e servizi per lo sviluppo e il miglioramento dell’intelligenza artificiale di Meta. Le informazioni che si potrebbero aver condiviso attraverso i Prodotti e servizi includono:

Post

Foto e relative didascalie

Messaggi inviati a un’IA

Infatti Meta dichiara di non utilizzare i contenuti dei messaggi privati scambiati con amici e familiari per addestrare le IA.

Dal momento in cui parte la richiesta di opposizione, se viene accolta, sarà applicata da quel momento in poi. Tuttavia, Meta potrà continuare a trattare informazioni che ci riguardano per sviluppare e migliorare l’intelligenza artificiale. Ad esempio se si appare in un’immagine condivisa sui Prodotti o servizi da qualcun altro, o se si è menzionati in post o didascalie condivise da altri utenti sui Prodotti e servizi.