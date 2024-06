News

Martina Pedretti | 5 Giugno 2024

Instagram

Su Instagram sono arrivate una serie di novità esclusive per i Canali broadcast: ecco quali sono e come usarle

I Canali di Instagram si rinnovano: ecco le nuove funzioni

Instagram ha annunciato nuovi aggiornamenti per i Canali broadcast. Lo strumento usato dai creato che permette di aggiornare il proprio pubblico è infatti pronto a rinnovarsi.

I Canali di Instagram sono disponibili per tutti i creatori con oltre 10.000 follower, e sembra avere un discreto successo. Infatti questo strumento fornisce un utile mezzo per mantenere una connessione più diretta con i fan, in modo privato e unidirezionale.

Tra le novità troviamo la possibilità di avviare dirette Instagram visibili solo ai membri del canale. Questo è sicuramente un modo per incentivare le persone a iscriversi ai Canali privati, per non perdersi contenuti esclusivi.

Ora i proprietari di ogni Canale potranno avviare una diretta live streaming all’interno del gruppo, e solo i membri potranno interagire.

Da poco poi Instagram ha aggiunto la possibilità di usare temi personalizzati per i Canali, consentendo ai creator di aggiungere qualsiasi immagine desiderino come sfondo della chat. Si potrà quindi scegliere una foto dalla propria Galleria, o installare un tema pronto dalla libreria del social.

I proprietari dei Canali da ora possono anche scegliere con quali emoji la loro community possono e non possono reagire nella chat. Inoltre i creator possono anche creare e inviare codici QR che permettono di invitare e collegare le persone non ancora iscritte al gruppo.

Sembra quindi che Instagram voglia investire e rinnovare spesso questo strumento, che attira sempre più utenti. Sono molti inoltre i creator che non raggiungono i 10mila iscritti a bramare questa funzione, che però è ancora esclusiva di chi invece ha un più ampio bacino di utenza. Non escludiamo che in futuro questo possa cambiare.