iPhone si surriscalda? Consigli su come evitarlo

Martina Pedretti | 6 Agosto 2024

Apple iPhone

Se il vostro iPhone si surriscalda d’estate e si spegne dal caldo, ecco qualche consiglio su come evitarlo e proteggere lo smartphone

Come evitare che l’iPhone si surriscaldi d’estate

In estate può succedere che l‘iPhone, tablet, laptop e altri dispositivi si surriscaldino e questo può ridurre la durata della batteria, danneggiare le componenti interne e rallentare drasticamente le prestazioni. Ma come evitarlo?

La maggior parte degli smartphone moderni ha funzioni di sicurezza che li mettono in modalità standby o li spengono automaticamente quando le temperature diventano troppo alte. Tuttavia, questo non garantisce che il calore elevato non provochi danni permanenti.

Apple, Samsung, Google e altri produttori concordano che non si dovrebbero usare smartphone a temperature estremamente elevate, specificando che 35°C è il limite massimo per l’uso sicuro. Invece se il telefono è spento, la temperatura di conservazione non dovrebbe superare i 45°C.

Cosa fare quando i dispositivi iniziano a surriscaldarsi?

Non metterlo in frigo

Per quanto possa essere allettante, mettere lo smartphone in frigo non è una buona idea. Invece, è meglio tenere i dispositivi fuori dalla luce diretta del sole. I telefoni, soprattutto quelli neri con schermi spenti, assorbono molto calore.

Permettere la ventilazione

Evitare di tenere il telefono in tasca, poiché il dispositivo genera calore e ha bisogno di circolazione d’aria. Se usi una cover ingombrante, considera di rimuoverla temporaneamente.

Ridurre l’uso

Più utilizzi il telefono, più calore genera, riducendo al minimo l’uso, soprattutto se tieni la luminosità dello schermo alta, evita che l’iPhone si surriscaldi. Attiva la modalità a basso consumo per ridurre lo stress sull’elettronica.

Chiudere le app inutilizzate

Lasciare molte app aperte in background fa lavorare di più il telefono e lo riscalda ulteriormente. Chiudi le app non necessarie per ridurre il carico.

Non metterlo in freezer

Se ricevi una notifica di surriscaldamento, non mettere il telefono in freezer. Trova un posto all’ombra e lascialo raffreddare gradualmente in un ambiente moderatamente più fresco, come un edificio climatizzato.

Non immergerlo in acqua

Anche se molti smartphone sono resistenti all’acqua, non è consigliabile immergerli per raffreddarli. Il rischio di danni da acqua è troppo alto, soprattutto se la resistenza all’acqua è compromessa.

Spegnerlo

Se il dispositivo si surriscalda eccessivamente, la soluzione migliore è spegnerlo completamente.

Cosa fare se il telefono si spegne per il calore?

Non farti prendere dal panico. La maggior parte dei dispositivi moderni ha misure di sicurezza integrate che includono lo spegnimento automatico. Rimuovi il dispositivo dalla tasca e mettilo all’ombra il prima possibile. Rimuovere la custodia, disattivare Wi-Fi o dati e il Bluetooth possono aiutare a raffreddarlo più rapidamente. Anche attivare la modalità aereo può essere utile, poiché riduce l’attività del telefono.

Ora vai e goditi l’estate, facendo attenzione a non far surriscaldare il tuo iPhone!