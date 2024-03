Perché Instagram usa tanta memoria? Come svuotare la cache e liberare spazio

HowTo

Martina Pedretti | 4 Marzo 2024

Instagram

Come liberare spazio sul telefono cancellando dati di Instagram

Se sei un utente Instagram da tempo, potresti aver notato che l’app occupa molto spazio di archiviazione sul tuo telefono. Ma perché Instagram utilizza così tanta memoria e come si fa a liberare spazio?

Instagram è una delle piattaforma di social media più popolari in questo momento, con innumerevoli video caricati ogni giorno dai milioni di utenti. Con così tanti contenuti da esplorare, alcune persone spesso trascorrono ore sul’app.

Molti hanno notato che l’app occupa un’enorme quantità di spazio sui propri dispositivi, a volte decine gigabyte di spazio di archiviazione. Se stai cercando di liberare più spazio sul tuo dispositivo, ecco come ridurre la quantità di memoria utilizzata da Instagram sul tuo telefono.

Uno dei motivi per cui Instagram occupa tanto spazio, è che permette di salvare in automatico le foto e i video postati. Una soluzione potrebbe quindi essere di disattivare questa funzione, che salva automaticamente tutte le foto che posti o che ricevi, occupando spazio sul tuo dispositivo.

Passiamo poi alla cache, ovvero uno spazio che Instagram utilizza per archiviare automaticamente le informazioni. In questo modo, il social non deve scavare per trovare account frequentati o filtri che usi quotidianamente: può recuperarli dalla cache. Se usi spesso l’app, probabilmente ci sono molte informazioni al suo interno, che possono rallentare e riempire il tuo telefono.

Su Instagram è possibile cancellarla, passando dalle Impostazioni e poi selezionando Sicurezza. Qui basta cliccare su Cancella cronologia di ricerca e confermare. In aggiunta è possibile fare lo stesso con la voce Cancella dati di navigazione e Cancella cache.

Svuotare la cache su Instagram significa eliminare tali informazioni per fare più spazio. Niente panico: questa operazione non eliminerà il tuo account. Invece, rimuove i dati che probabilmente non ti servono.