Forse non lo sapevate ma su WhatsApp Web è possibile utilizzare diverse scorciatoie per rendere più veloce e produttivo il suo utilizzo. A raggrupparle tutte in una comoda lista è stato il sito WABetaInfo, ma eccole qui sotto spiegate. Potete infatti consultare la seguente guida, dove vi elenchiamo i tasti utilizzati in combinazione e a quale risultato portano.

Dopo avervi spiegato come funziona WhatsApp Web e aver raccontato le novità del 2021 per l’app mobile, oltre che il tanto chiacchierato avviso di cambiamento della policy sulla privacy, andiamo a scoprire le scorciatoie per la versione web.

Il sito di WABetaInfo riporta che per il momento queste sono le scorciatoie di cui sono a conoscenza, ma alcune potrebbero non figurare. Se quindi sapete di altri codici, non esitate a scrivere proprio a loro per far sì che aggiornino la loro lista.

Ecco quali sono le scorciatoie da tastiera per WhatsApp Web conosciute finora:

CTRL + ALT + N = per la creazione di un nuovo gruppo

CTRL + ALT + P = per l'apertura del proprio profilo WhatsApp

CTRL + ALT + , = per l' apertura delle impostazioni di WhatsApp

CTRL + ALT + SHIFT + / = per la ricerca tra le chat e i messaggi

CTRL + ALT + F = per la ricerca tra i messaggi della chat corrente

CTRL + ALT + E = per archiviare la chat corrente

CTRL + ALT + SHIFT + M = per silenziare la chat corrente

CTRL + ALT + SHIFT + U = per contrassegnare come non letta la chat corrente

CTRL + ALT + SHIFT + H = per contattare il supporto WhatsApp

CTRL + ALT + BACKSPACE = per la cancellazione della chat corrente

CTRL + ALT + SHIFT + [ = per l'apertura della chat precedente

CTRL + ALT + SHIFT + ] = per l'apertura della chat successiva

Provatele per credere, vi garantiamo il loro funzionamento su WhatsApp Web da browser.

