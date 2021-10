Windows 11 arriva oggi 5 ottobre, e in molti si stanno chiedendo come installare l’aggiornamento sul proprio dispositivo. Si tratta di un update gratuito e disponibile solo per alcuni modelli compatibili, e gradualmente sarà accessibile a sempre più utenti. Ecco quindi come scaricare Windows 11.

La distribuzione graduale di Windows 11 verrà completata entro i primi mesi del 2022. Solo nei prossimi mesi quindi tutti gli utenti potranno installare l’aggiornamento. Il primo passo nel processo di installazione è quello di verificare se il proprio dispositivo è compatibile con Windows 11. Per farlo vi consigliamo di leggere QUESTA pagina, che spiega in modo dettagliato chi può installare l’update.

Il secondo accorgimento è quello di avviare l’installazione durante la notte, dato che l’aggiornamento a Windows 11 potrebbe bloccare il PC per diverse ore.

Come installare sul PC Windows 11

Dopo aver verificato che il proprio PC rispetti tutti i requisiti minimi di Windows 11 si può precedere con l’installazione. Bisogna notare però che che questo aggiornamento non si può forzare. Infatti è necessario attendere che Microsoft rilasci l’update per ogni singolo dispositivo. Per questo ci potrebbero volere ancora settimane o mesi, dato che l’obiettivo dell’azienda è evitare che milioni di utenti si avvalgano da subito dell’aggiornamento, per poi incappare in bug.

Per controllare se l’aggiornamento a Windows 11 è disponibile, basterà recarsi su Windows Update. In ogni caso l’utility di Windows 10 provvederà a comunicare all’utente la ricezione dell’aggiornamento, invitandolo a scaricare e installare il nuovo sistema operativo. Pertanto, se non si vuole controllare ogni giorno, basterà attendere una notifica sul proprio device.

Si consiglia, prima di procedere con l’aggiornamento a Windows 11, di salvare tutti i progetti aperti e di effettuare un backup di sicurezza. Come già spiegato inoltre, l’update potrebbe durare diverse ore, pertanto l’orario notturno è ideale per procedere con l’installazione.

