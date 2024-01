HowTo

Martina Pedretti | 5 Gennaio 2024

Spotify

Su Spotify è possibile creare la propria Playlist in a Bottle da ascoltare nel 2025: come fare la playlist futuristica

Playlist in a Bottle: come creare la playlist futuristica di Spotify da aprire nel 2025

Vi ricordate quando nel 2023 Spotify ha deciso di farci guardare al futuro lanciando Playlist in a Bottle, la Playlist Futuristica da scoprire nel 2024? Finalmente è arrivato il momento di creare quella che ascolteremo nel 2025.

Ora che avete aperto la vostra Playlist in a Bottle del 2023, è arrivato il momento di creare quella da aprire nel 2025. Questa esperienza è aperta a tutti gli ascoltatori Spotify, sia che se abbia creata una l’anno scorso o che questa sia la prima volta che si prova l’esperienza.

Questa volta gli utenti potranno rispondere a domande come “quale canzone fa emergere il mio alter ego” e “quale canzone descrive il mio stato sentimentale” per e tante altre. Come l’anno scorso si possono anche selezionare gli oggetti in cui memorizzare la propria playlist e scrivere una nota al nostro io futuro.

Come creare la propria Playlist in a Bottle futuristica da aprire nel 2025 su Spotify?

Visita spotify.com/playlistinabottle sul tuo dispositivo mobile.

Seleziona dove vuoi memorizzare la tua playlist. Scegli tra una bottiglia , una palla di neve , un telefono a conchiglia , un nido di uccelli , una cuociriso o un cassonetto ;

, una , un , un , una o un ; Associa i brani che preferisci a delle frasi come “una canzone che ti ricorda la tua persona preferita”, “una canzone su cui i tuoi pronipoti saranno confusi” e “una canzone che metti con i tuoi amici”;

come “una canzone che ti ricorda la tua persona preferita”, “una canzone su cui i tuoi pronipoti saranno confusi” e “una canzone che metti con i tuoi amici”; Lascia una nota per te stesso nel futuro. Puoi catturare qualcosa che vuoi ricordare di questo momento, quando la tua capsula verrà consegnata l’anno prossimo.

per te stesso nel futuro. Puoi catturare qualcosa che vuoi ricordare di questo momento, quando la tua capsula verrà consegnata l’anno prossimo. Infine, “ sigilla ” la tua capsula del tempo musicale.

” la tua capsula del tempo musicale. Puoi anche pubblicare la tua card condivisa con #PlaylistInABottle sui tuoi account social preferiti.

Solo il tempo dirà se anche l’anno prossimo ameremo le nostre scelte musicali. Tutti gli utenti hanno tempo fino al 31 gennaio per sigillare le proprie scelte.

Questa esperienza è disponibile in Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Repubblica Ceca, Danimarca, Egitto, Francia, Germania, Hong Kong, India, Indonesia, Italia, Giappone, Kenya, Malesia, Messico, Marocco, Paesi Bassi, Nuovo Zelanda, Nigeria, Filippine, Polonia, Portogallo, Arabia Saudita, Singapore, Sud Africa, Corea del Sud, Spagna, Svezia, Taiwan, Tailandia, Turchia, Regno Unito, Emirati Arabi Uniti, Stati Uniti e Vietnam.

Playlist in a Bottle 2025 è disponibile nelle seguenti lingue: inglese, inglese-GB, portoghese, portoghese-BR, francese-CA, spagnolo-LATAM, olandese, tedesco, francese, italiano, polacco, spagnolo-ES, turco, giapponese , ceco, tailandese, vietnamita, cinese tradizionale, coreano e bahasa indonesiano