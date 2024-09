TikTok, come usare il filtro virale per cambiare colore ai capelli

HowTo

Martina Pedretti | 9 Settembre 2024

TikTok

Come si usa il filtro virale di TikTok per cambiare colore ai capelli e scoprire quale ci sta bene? Ecco una veloce guida

Come usare il filtro TikTok che cambia colore ai capelli

Ormai, è probabile che vi siano capitati su TikTok video dove i creator usano il famoso filtro per cambiare colore ai capelli, quello che in pochi secondi fa venire voglia di scrivere al proprio parrucchiere. Grazie all’intelligenza artificiale, il filtro è molto realistico. Ma come si fa a usarlo?

A settembre, spesso si sente il bisogno di rivoluzionare il proprio look, ed è quasi una tradizione farlo in autunno, la stagione perfetta per un cambiamento. Vuoi scurire un po’ i capelli per dare un tocco di mistero? Hai sempre sognato di diventare rossa, ma non te la senti di impegnarti troppo? Oppure, stai attraversando una rottura e hai bisogno di una trasformazione?

In ogni caso, il filtro che cambia colore per capelli su TikTok potrebbe aiutare a capire se il cambio che vogliamo fare ci starebbe bene. Ma quindi come si usa questo effetto?

Attualmente, su TikTok ci sono due filtri per capelli che stanno spopolando. Il primo utilizza l’intelligenza artificiale per individuare il colore di capelli perfetto per ognuno. L’altro, invece, cambia il colore di capelli in un selfie dalla Galleria in vari modi, dal rosso al biondo platino.

Per partecipare a questa tendenza, c’è bisogno di scaricare l’app CapCut e seguire questi passaggi:

Clicca su uno dei TikTok che usa il filtro colore per capelli. (esempio: mimiermakeup, dalle foto in copertina) Clicca su “Usa modello in CapCut” per essere reindirizzato all’app. Nella parte inferiore del video, vicino alla didascalia, clicca su “CapCut – Prova questo modello“. Seleziona il tuo miglior selfie o una foto con i capelli sciolti per ottenere i risultati migliori. Ricorda che con la versione gratuita di CapCut hai solo due tentativi, quindi usali con saggezza e scegli l’immagine giusta!

Il gioco è fatto! Siete pronti a correre dal parrucchiere?