Martina Pedretti | 6 Settembre 2024

TikTok

Come su Instagram, anche su TikTok arrivano le Note

TikTok ha introdotto una nuova funzione per condividere brevi “pensieri” testuali all’interno dell’app, in stile Note Instagram. Questi vengono visualizzati come piccoli fumetti nella sezione delle Storie in cima alla posta in arrivo.

Come illustrato da Jonah Manzano, alcuni utenti di TikTok hanno ricevuto un invito a pubblicare un pensiero, che appare anche nella loro immagine del profilo. Questa novità ricorda molto le Note di Instagram, con la differenza che è stata implementata in un’app diversa. In effetti, TikTok sembra aver ripreso l’idea, che ha già ottenuto un buon riscontro, specialmente tra i più giovani.

Tuttavia, TikTok non può chiamarla “Note” come Instagram, poiché ha già assegnato quel nome a un’altra sua app dedicata alla condivisione di foto, che a sua volta richiama IG.

Su Instagram ora le Note appaiono non solo nei DM, ma anche nel profilo e su alcuni post. Inoltre è possibile inserire un brano dalla libreria dell’app, e realizzare una piccola clip video. Al momento su TikTok invece è solo possibile scrivere un piccolo pensiero che appare sull’immagine profilo e nei DM del social.

Anche se TikTok e Instagram presentano interfacce diverse, il focus su immagini e contenuti suggerisce una sovrapposizione crescente tra le due piattaforme. Sebbene gli utenti utilizzino TikTok e Instagram in modi differenti, il 50% dei contenuti su Instagram è ormai composto da raccomandazioni generate dall’AI, per lo più sotto forma di videoclip. Questo rende i due social network sempre più simili, sebbene TikTok mantenga ancora un vantaggio in termini di precisione algoritmica nel soddisfare i gusti degli utenti.

TikTok sta attualmente testando la funzione delle Note su un numero limitato di profili. Funzionerà tra i più giovani così come sta avendo successo su Instagram? Non ci resta che aspettare e scoprire cosa succederà prossimamente.