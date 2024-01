HowTo

Martina Pedretti | 4 Gennaio 2024

TikTok

Su TikTok si possono velocizzare i video con un semplice tocco: ecco come fare per aumentare la velocità a 2x

TikTok è diventata un’app molto popolare grazie ai suoi video in formato breve. Tuttavia, con il passare del tempo, i contenuti sul social continuano a diventare più lunghi, con alcuni video che arrivano fino a dieci minuti. Per chi non guardare video lunghi, TikTok ha una soluzione, ovvero quella di velocizzare i contenuti.

Vi abbiamo già spiegato in passato come si cambia la velocità ai video su TikTok, ma di recente è emersa una nuova modalità, più immediata e pratica. Oggi vi parleremo proprio di questa.

Per attivare la riproduzione 2X, tutto ciò che si deve fare è toccare e tenere premuto l’angolo inferiore sinistro dello schermo. Non appena lo si fa infatti appare il simbolo 2X, e il tuo video TikTok partirà al doppio della velocità.

Facendo qualche test abbiamo capito che per velocizzare i video su TikTok basta anche tenere premuto sull’icona del cuore, su quella dei commenti o su quella del segnalibro, ma non su quella della condivisione.

A differenza della modalità che è stata introdotta qualche mese fa, questa permette di non perdere parti del video solo per poterla attivare. Non è necessario infatti accedere al pannello delle impostazioni del video per velocizzare un video TikTok.

TikTok deve ancora svelare ufficialmente questa funzionalità, che però sembra essere arrivata già a tutti gli utenti. Per provarla ricordate però di scaricare la la versione più recente dell’app.

Conoscevate questa funzione segreta di TikTok?