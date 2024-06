HowTo

Andrea Sanna | 30 Maggio 2024

WhatsApp

Già presente su Instagram, ora anche su WhatsApp arriva uno strumento interessante per le storia: il contagocce. Ecco cos’è e a cosa serve nello specifico questa opzione presente sull’app.

Lo strumento contagocce su WhatsApp

L’evoluzione di WhatsApp prosegue inesorabile. Di tanto in tanto la piattaforma di messaggistica annuncia o comunque è al lavoro su delle novità importanti per gli utenti. Uno su tutti? Quello di poter creare e condividere delle immagini generate dall’AI, oppure gli aggiornamenti di stato che possono arrivare fino a un minuto. Così come le reazioni e risposte più immediate sull’app.

Cos’è e a cosa serve

Aggiustamenti interessanti che certamente saranno utili agli utenti di WhatsApp. Adesso WABetaInfo segnala l’introduzione di uno strumento presente nell’editor di disegno, che può essere scelto per la modifica delle immagini e si chiama contagocce.

Come mostrato dallo screen sottostante, non vedremo solo la sezione per scegliere lo spessore del tratto, ma anche un contagocce. Una funzionalità già nota su Instagram, ma che ora compare anche su WhatsApp. A cosa serve? Grazie a questa opzione si potrà scegliere e utilizzare un preciso colore, campionandolo direttamente dall’immagine.

La novità di WhatsApp

Non si tratta di sicuro di una novità nuova di zecca, perché già vista, ma è certamente una nuova opzione alla portata di tutti che dà modo di poter abbellire le proprie storie come più si preferisce.

La notizia per il momento riguarda l’ultima beta dell’app di messaggistica. Quindi non abbiamo una disponibilità immediata e non sappiamo di preciso quando sarà implementata. Ma dato che si tratta di una modifica minima e facilmente andrà in porto, il rilascio su WhatsApp potrebbe essere più vicino del previsto.

Attendiamo dunque i prossimo giorni o settimane per l’introduzione di questo interessante mezzo su WhatsApp.