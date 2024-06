News

Andrea Sanna | 3 Giugno 2024

Corretto un importante bug su WhatsApp, che ha destato non pochi problemi a diversi utenti. Ora però con questo nuovo aggiornamento l’errore sembra essere risolto ufficialmente. Scopriamo insieme di cosa si tratta nel dettaglio.

WhatsApp corregge un bug

Quanti aggiornamenti su WhatsApp! Dopo lo strumento contagocce per le storie e le immagini che potranno essere generate dall’intelligenza artificiale, l’app ha risolto un importante bug. La piattaforma infatti sta lanciando un aggiornamento beta per Android, nella versione 2.24.12.15.

Il release ha una correzione automatica dedicata agli arresti anomali, che spesso notiamo all’interno dell’applicazione di WhatsApp. E ultimamente ne sono stati registrati davvero di numerosi.

Così alcuni beta tester dopo aver installato la beta 2.24.12.7, hanno notato un arresto anomalo in apertura di app. Questo rendeva dunque molto complesso utilizzare lo strumento di messaggistica. Degli altri utenti, invece, hanno visto improvvisamente chiudersi WhatsApp nel bel mezzo di una conversazione telefonica. Si tratterebbe quindi di una situazione decisamente grave, che ha portato gli sviluppatori a intervenire con un nuovo aggiornamento.

Per questo si sta diffondendo la versione beta 2.24.12.15 che è in grado di risolvere appunto il bug citato in precedenza su WhatsApp. Con l’installazione dell’update, infatti si può dire addio a questo tipo di problematica che cha compromesso l’utilizzo dell’app.

Tra le altre novità, invece, nella versione beta 2.24.12.7 è inclusa l’implementazione dei filtri per le chat. Per questo gli utenti hanno modo di accedere in maniera più facile al filtro “Preferiti”. Così è più facile gestire in maniera semplice i propri contatti e accedere ai gruppi preferiti.

Infine per quanto riguarda la versione 2.24.11.5 è presente una nuova interfaccia nel momento in cui si intende aggiungere un nuovo sticker. Così sarà più facile anche usufruire di quelli già presenti nei vari pacchetti.

Queste dunque le novità di WhatsApp! A seguire ancora tante altre news.