HowTo

Andrea Sanna | 11 Aprile 2025

WhatsApp

È possibile disattivare le animazioni di emoji, sticker e avatar su WhatsApp. Ma sai come fare? Ecco come risolvere in pochi passaggi l’opzione in arrivo sulla piattaforma di messaggistica istantanea.

Come disattivare le animazioni su WhatsApp

Dopo la possibilità di creare sticker insieme all’avatar dei contatti, su WhatsApp è in arrivo un’altra funzione che riguarda più o meno il medesimo tema. Vi sarete spesso domandati come disattivare le animazioni di emoji, sticker o avatar. Adesso è in arrivo una semplice opzione che permette di poterlo fare finalmente, specie per coloro che non sono tanto amanti della tecnologia e preferiscono dei modi più semplici di utilizzare l’app di messaggistica.

Ebbene WhatsApp che è sempre ricca di novità e nuove funzioni (come i report periodici), ha voluto accontentare i numerosi utenti presenti correndo così subito ai ripari. Ma in che modo sarà possibile disattivare le animazioni di emoji, sticker o avatar su WhatsApp? Vi assicuriamo che non è nulla di così complicato e bastano davvero pochi semplici clic. A svelarceli Alessandro Antonucci.

Ecco i passaggi da fare sull’app

Come riportato sul suo profilo ufficiale, l’esperto Alessandro Antonucci ha spiegato nel dettaglio come fare. Siete curiosi di scoprirlo? Non perdiamo tempo e vediamolo insieme qui sotto.

Basterà andare nelle Impostazioni di WhatsApp, cliccare su Chat e ci troveremo davanti all’opzione “Immagini animate in autoplay – Fai muovere emoji, sticker e avatar”. Se l’opzione è attiva come nella foto, potrete disattivarla ed il gioco è fatto!

La novità di WhatsApp – screen Alessandro Antonucci

Insomma ci vuole più a dirsi che a farsi. Antonucci ha fatto sapere, come detto, che è “in fase di rilascio”. Dunque non è ben chiaro quanto servirà ancora quando arriverà. Potrà magari volerci ancora qualche settimana o un periodo del genere più o meno e sarà disponibile per tutti, salvo imprevisti.