Martina Pedretti | 7 Agosto 2023

TikTok

In Europa molto presto TikTok consentirà di disattivare l’algoritmo che sceglie i contenuti dei feed Per Te e Live

L’algoritmo di TikTok sarà opzionale in Europa

Gli utenti di TikTok in Europa saranno in grado di disattivare l’algoritmo personalizzato del feed Per Te e Live mentre la società apporta modifiche per conformarsi al Digital Services Act (DSA) dell’UE. Secondo TikTok, la disattivazione di questa funzione mostrerà agli utenti “video popolari sia dai luoghi in cui vivono che da tutto il mondo” invece di contenuti basati sui loro interessi personali.

Queste modifiche riguardano le regole stabilite dal DSA, che richiedono alle grandi piattaforme online di consentire agli utenti poter decidere di non ricevere contenuti personalizzati. Questo perché in genere si basano sul monitoraggio e sulla profilazione delle loro attività, durante la visualizzazione dei consigli ottenuti dall’algoritmo.

Con questa regola, la funzione di ricerca di TikTok mostrerà quindi anche i contenuti popolari nella regione dell’utente. Invece i video nei feed “Per Te” e “Amici” verranno visualizzati in ordine cronologico se si decide di bloccare l’algoritmo.

Un altro cambiamento è che gli utenti europei di età compresa tra 13 e 17 anni non riceveranno annunci personalizzati in base alle loro attività online. Questo sarà automatico e non dovranno disattivarlo dalle impostazioni.

TikTok è una delle 19 società soggette alle regole del DSA, insieme ad altri servizi come YouTube, Instagram e Twitter, quindi probabilmente non sarà l’unica piattaforma ad apportare cambiamenti simili in Europa. Il social non ha fornito una data di rilascio per queste novità, ma ha dichiarato che adempirà agli obblighi richiesti entro la scadenza del 28 agosto.