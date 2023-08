News

Martina Pedretti | 31 Luglio 2023

Lo streaming NPC è virale su TikTok

Lo streaming NPC sta diventando una delle nuove tendenze più virali su TikTok. L’acronimo sta per “Non-playable characters” (personaggi non giocabili), ed è ispirato a quei personaggi che nei videogiochi non possono essere controllati direttamente dal giocatore. Ma di cosa si tratta nel dettaglio?

L’NPC streaming è una novità legata in particolare al mondo delle live e dei gift. Il volto di questi nuovi trend sono utenti reali che si impegnano a replicare i movimenti e a ripetere le stesse frasi dei personaggi non giocabili dei videogiochi. Questo in particolare avviene durante delle dirette streaming su TikTok, seguite da sempre più spettatori.

Gli NPC di TikTok sono anche in grado di guadagnare notevoli somme di denaro grazie alle donazioni ricevute durante i loro live streaming.

Tra i principali esponenti di questo nuovo e particolare trend spicca PinkyDoll, il nome d’arte di Fedha Sinon, una streamer canadese che si è rapidamente fatta strada verso il successo lanciando lo streaming NPC. Il suo account TikTok ha accumulato oltre 612.000 follower a partire da luglio 2023.

In una recente intervista al New York Times, PinkyDoll ha svelato che guadagna tra i 2.000 e i 3.000 dollari per ogni singola live sulla piattaforma di ByteDance. Considerando anche i suoi altri account di social media su piattaforme come YouTube e Instagram, la streamer NPC guadagna approssimativamente 7.000 dollari al giorno.

PinkyDoll ha ammesso di essersi ispirata a personaggi del videogioco Grand Theft Auto per creare il suo. Inoltre ha chiarito che è difficile definire esattamente cosa siano gli NPC nei videogiochi.

Ma cosa fanno precisamente gli NPC nelle live streaming su TikTok? Questi utenti interpretano un ruolo meccanico e robotico, ripetendo gesti e frasi coordinate con le emoji inviate dagli spettatori. Durante le live, gli utenti paganti possono far comparire sullo schermo regali virtuali sotto forma di emoji o sticker colorati, oppure applicare filtri allo streamer in diretta.

In risposta, gli NPC pronunciano frasi corte e ripetitive, accompagnate da gesti coerenti con l’emoji ricevuta. Ogni volta che uno spettatore invia un regalo virtuale agli streamer, questo si traduce in un guadagno per loro. Alcuni gift possono costare solo pochi centesimi, mentre altri valgono centinaia di dollari.