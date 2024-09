News

Martina Pedretti | 9 Settembre 2024

Instagram

Su Instagram arrivano una serie di novità per i DM

Instagram continua a evolversi come piattaforma di comunicazione, e tra le novità in arrivo ci sono diverse funzionalità per migliorare l’interazione nei messaggi diretti (DM).

Recentemente, l’app ha introdotto strumenti di disegno e adesivi personalizzati per le immagini condivise nei DM, che permettono agli utenti di esplorare nuove modalità di espressione e creatività in chat.

Tra le novità più interessanti, c’è l’introduzione dei ritagli di foto come adesivi per i messaggi diretti. Questa funzionalità, già disponibile per le Storie, permette ora di trasformare elementi specifici delle foto in adesivi personalizzati da utilizzare nei DM.

Un’altra novità riguarda le Note, piccole bolle di testo che compaiono nella casella di posta degli utenti. Instagram ha deciso di arricchirle con un indicatore del compleanno degli amici, un modo semplice e pratico per ricordare occasioni speciali e aumentare l’interazione. Quando si tocca una nota di compleanno, inoltre, si attiva un’animazione festosa con coriandoli.

Per arricchire ulteriormente l’esperienza utente, Instagram ha introdotto nuovi temi per le chat in occasione dell’autunno. Gli utenti possono ora scegliere tra temi stagionali come “Fall“, ideale per ricreare l’atmosfera autunnale, e “Sabrina Carpenter“, per celebrare il nuovo album della cantante.

Questi aggiornamenti riflettono una tendenza in crescita: gli utenti preferiscono sempre più utilizzare i DM rispetto alle Storie o al feed principale. Gran parte delle interazioni sociali su Instagram avviene ora attraverso i messaggi, con una particolare enfasi sulla condivisione di Reels tra amici. Questo cambiamento dimostra come l’app si stia spostando dalle sue origini di album fotografico digitale verso un modello più orientato alla messaggistica privata e al consumo di contenuti video.

Instagram prevede di distribuire gradualmente tutte queste nuove funzionalità a livello globale.