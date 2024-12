News

Andrea Sanna | 10 Dicembre 2024

Instagram

Sapete che esiste un modo su Instagram per programmare l’invio di un messaggio? In questo articolo vi sveliamo noi come fare.

Instagram permette di programmare l’invio di un messaggio

Recentemente su Instagram abbiamo scoperto delle nuove funzioni. Si passa dai nuovi aggiornamenti interattivi per i canali ai collage nelle storie, per passare all’utilizzo dei nickname in DM. E a proposito di messaggi privati: sapete che si possono programmare?

Ebbene sì, ora su Instagram ci sarà la possibilità di programmare un messaggio da inviare a un altro utente. A rivelare la notizia è Alessandro Antonucci, che ha rivelato questa nuova funzionalità della piattaforma.

Si tratta certamente di un modo semplice, comodo e veloce si si vuole contattare qualcuno. Con tale strumento non si può di certo rischiare di dimenticare di inviare quel preciso messaggio a un preciso utente. Con questa opzione in molti saranno facilitati e avvantaggiati di sicuro.

Tante volte probabilmente avrete desiderato poter programmare un messaggio da inviare su Instagram. E ora l’azienda ha accontentato i suoi utenti. Andiamo quindi a vedere come fare.

Come programmare messaggio

Se per i post sappiamo già come fare nel dettaglio (e senza l’utilizzo di app esterne ovviamente) ora possiamo fare lo stesso anche per i messaggi da inviare in DM. Come programmarne uno su Instagram?

Immaginate di trovarvi sulla piattaforma. Se non avete effettuato l’accesso, sarà necessario effettuare questo passaggio prima. Una volta compiuto questo, nella home, cliccate in alto a destra, dov’è presente la sezione dedicata ai messaggi.

Qui vi si aprirà la schermata con i principali, generali, i canali e così via. Se avete già il contatto a disposizione vi basterà cliccare sulla chat, altrimenti è necessario cliccare in alto a destra per la scrittura di un nuovo messaggio. Selezionata la persona a cui volete scrivere, digitate il vostro testo da inviare in DM su Instagram. Prima dell’invio però vi sarà chiesto di toccare e tenere premuto sulla freccia di invio, per poter programmare il messaggio in questione.

Programmare messaggi su Instagram

Così potrete quindi selezionare la data e l’ora di invio del messaggio, a seconda delle vostre preferenze. Questo dunque è il metodo che permette di poter programmare i messaggi in DM su Instagram.