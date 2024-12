News

Andrea Sanna | 27 Novembre 2024

Instagram

Tra le tante curiosità di Instagram ne abbiamo una nuovissima che permette agli utenti di assegnare i nickname ai propri contatti, ma non solo! Perché c’è anche un’altra novità che riguarda invece gli sticker. Ecco cosa è emerso!

I nickname su Instagram: come assegnarli

Dopo avervi spiegato come aggiungere una canzone nella vostra biografia di Instagram o come nascondere invece le Storie in evidenza dalla griglia del profilo, abbiamo un’altra novità che riguarda invece i nickname. Come assegnarli e come si usano?

Come riferisce il sito ufficiale di Instagram ora è possibile poter personalizzare i nomi nei messaggi diretti, aggiungendo un soprannome sia per te che per i tuoi amici. Magari questo vi aiuterà anche a riconoscere più facilmente i vostri contatti o per semplice comodità.

I nickname su Instagram compaiono nelle chat in DM e state tranquilli: non andranno a cambiare il tuo nome utente da nessun’altra parte sul profilo! Puoi cambiarlo peraltro in qualsiasi momento e decidere anche chi può cambiare il nick in questione all’interno della chat.

Come impostazione predefinita inizialmente si trova sono tra le persone che segui, ma puoi anche modificarlo in modo che solo tu possa aggiornare il tuo nickname su Instagram. Per crearne uno come fare? Vi basta semplicemente toccare la chat nella parte superiore della conversazione, poi su “Soprannomi” e il nome utente a cui vuoi aggiungerne uno.



Instagram – i nickname

Le ultime novità: gli sticker

Ma non è finita qui! Perché oltre ai nickname su Instagram c’è anche la possibilità di poter utilizzare nuovi adesivi ai messaggi diretti.

Attualmente sono disponibili altri 17 nuovi pacchetti di adesivi e oltre 300 nuovi che si possono condividere sulla chat. Inoltre si ha anche modo di potere aggiungere quelli che ci piacciono di più ai preferiti, così da utilizzarli quando si vuoi e condividerli con i propri amici.

Gli sticker su Instagram

Che ve ne pare di queste novità?