Andrea Sanna | 8 Aprile 2025

Arriva una nuova stretta per i teeneger su Instagram, a cui non sarà più permesso realizzare dirette senza il consenso dei genitori.

Quante novità su Instagram! Dopo la possibilità di bloccare i post con un codice e come disattivare Meta AI sulla piattaforma, ecco che arrivano delle nuove direttive. Adesso per i teeneger non sarà più possibile realizzare delle dirette su Instagram senza il consenso da parte dei genitori. Un qualcosa che si espande anche a Facebook e Messenger.

Meta ha annunciato di voler proteggere i profili degli adolescenti, dopo le prime integrazioni lanciate lo scorso anno negli USA e arrivate lo scorso dicembre anche in Italia. Come detto la prima riguarda le dirette Instagram, così come le immagini indesiderate e condivise in Direct.

A quanto pare quindi gli adolescenti sotto i 16 anni non potranno realizzare dirette, se i genitori non gli daranno il permesso. Il consenso servirà anche per disattivare la funzione che sfoca immagini di messaggi che potrebbero contenere nudità. Meta ha fatto sapere che nel corso dei prossimi mesi questi aggiornamenti saranno disponibili su Instagram.

Altra novità riguarda la disponibilità degli account per teeneger anche su Facebook e Messenger:

“Con protezioni integrate di default simili a quelle introdotte su Instagram per limitare contenuti inappropriati e contatti indesiderati, oltre a strumenti per garantire che il tempo degli adolescenti sia ben speso”.

Queste verranno diffuse non solo negli Stati Uniti, ma anche in Inghilterra, Australia, Canada e via via a tutti.

Inoltre Meta ha reso noto che gli “account per teeneger” su Instagram sono stati ben accolti da buona parte degli adolescenti, che hanno mantenuto le restrizioni predefinite. Mentre i genitori lo trovano utile.

Dal settembre 2024 ben 54 milioni di adolescenti sono passati agli account per teeneger che permette così di avere maggiori protezioni. Meta a riguardo ha detto:

“Abbiamo sviluppato gli account per teenager pensando ai genitori e introducendo protezioni che rispondano alle loro principali preoccupazioni, che i loro figli adolescenti possano essere contattati da sconosciuti o ricevere messaggi indesiderati”, questo ciò che si apprende.

E voi che ne pensate di questa mossa di Instagram?