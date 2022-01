Grandi cambiamento in arrivo per Instagram? Il social sta testando un nuovo feed in verticale per le Storie, simile alla Home di TikTok

Instagram sta sviluppando una nuova funzionalità che potrebbe dare alla sua app un aspetto più simile a quello di TikTok. Infatti l’azienda è al lavoro su un feed in verticale per le Storie Instagram. Finora, gli utenti hanno navigato tra le storie con tocchi e swipe orizzontali, una funzionalità simile a Snapchat. Ma ora pare che l’azienda voglia rivoluzionare il formato di questo contenuto effimero.

Secondo Instagram, lo scorrimento verticale sarebbe quindi più naturale dei gesti orizzontali. Questo perché si tratta anche del modo in cui gli utenti navigano in gran parte sul Web mobile. Basti pensare alle altre app social, come il feed di notizie di Facebook o la home page di YouTube, ma anche la Home di Twitter. Oppure, guardando al colosso che sta mettendo in ombra tutti gli altri competitor, il feed verticale di TikTok.

Trasformare le storie di Instagram in un feed verticale sarebbe un cambiamento notevole. Si potrebbe preparare il terreno per uno spostamento da contenuti più statici, come i post ricondivisi dal feed che a oggi riempiono la sezione Storie. Infatti è intenzione dell’azienda rimuovere questa possibilità per evitare che gli utenti ricondividano le proprie foto nelle Storie. In un feed di Storie verticali, Instagram probabilmente darebbe la priorità ai video rispetto alle immagini, per competere proprio con TikTok.

Il cambio look per le Storie è stato individuato in fase di sviluppo da Alessandro Paluzzi che ha condiviso la scoperta sul suo account Twitter.

#Instagram is working on Vertical Stories 👀

Swipe up and down to browse stories. pic.twitter.com/LDJje8l137 — Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 2, 2021

Il suo screenshot mostra una semplice interfaccia utente con un testo che dice: “Ora puoi scorrere verso l’alto e verso il basso per sfogliare le storie” e poi un grande pulsante blu etichettato come “Storie verticali”. Paluzzi ha dichiarato a TechCrunch che la funzione non è ancora disponibile, ma che ha ottenuto questa informazione dal codice di Instagram. Successivamente Instagram ha confermato a TechCrunch che la funzione delle Storie verticali è in fase di sviluppo, ma al momento non è disponibile al pubblico.

Un prototipo potrebbe non arrivare mai a un lancio pubblico, ovviamente, ma la sua esistenza dice qualcosa sul tipo di idee che Instagram sta prendendo in considerazione come mezzo per offrire una sfida migliore a TikTok. Un feed di storie verticali potrebbe inoltre consentire un’eventuale combinazione dei formati video di storie e Reels.

