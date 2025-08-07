Instagram testa Scelte: la nuova funzione per connettersi tramite interessi comuni

News

Martina Pedretti | 7 Agosto 2025

Instagram

Nuova funzione Instagram: arrivano le Scelte per connettersi in base agli interessi

Instagram continua a evolversi, sperimentando nuove funzionalità per incentivare le connessioni tra utenti. Dopo aver ufficialmente lanciato i Repost, la Mappa degli amici e il feed “Amici” nei Reels, ora la piattaforma sta testando una nuova opzione chiamata Scelte (Picks).

Questa novità, individuata dal ricercatore Alessandro Paluzzi, permetterà agli utenti di mettere in risalto i propri interessi all’interno delle Note della posta in arrivo. L’obiettivo? Facilitare l’interazione tra persone con passioni comuni, stimolando conversazioni e connessioni più autentiche.

Accedendo a Scelte tramite una nuova icona in alto nella sezione messaggi, sarà possibile cercare e selezionare argomenti di proprio interesse tra un elenco predefinito. I temi scelti saranno visibili agli amici, che potranno così scoprire affinità e iniziare a interagire in modo più mirato.

Questa funzione si inserisce in un più ampio piano di Instagram per rendere l’esperienza più “social” e personalizzata. Il CEO Adam Mosseri ha infatti dichiarato che la piattaforma vuole puntare su creatività e connessione, esplorando modi sempre più interattivi per far emergere contenuti e suggerimenti rilevanti.

In un contesto dove sempre meno utenti pubblicano contenuti originali, strumenti come Scelte potrebbero rappresentare un’alternativa valida per mantenere viva l’interazione sulla base degli interessi condivisi, e non solo dei contenuti pubblicati.

Inoltre, l’evoluzione degli algoritmi ha cambiato radicalmente la logica della scoperta: ora non è più necessario seguire o mettere “mi piace” per ricevere suggerimenti mirati. Tuttavia, proprio per questo motivo, Meta potrebbe avere bisogno di nuovi segnali espliciti per comprendere meglio le preferenze degli utenti – sia per migliorare l’esperienza, sia per il targeting pubblicitario.

Non resta che attendere se Scelte diventerà una funzione stabile per tutti o resterà un test limitato. In ogni caso, conferma l’intenzione di Instagram di reinventare il concetto di connessione nell’era dei social personalizzati.