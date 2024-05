News

Martina Pedretti | 2 Maggio 2024

Instagram

Instagram sta testando una funzione simile alla Vista essenziale di TikTok, la Clear Mode per i Reels, che nasconde tutto ciò che non è video

Su Instagram potrebbe arrivare una funzione simile alla Vista essenziale di TikTok

Sembra che Instagram stia sperimentando una nuova opzione che consentirebbe di nascondere la descrizione e i pulsanti dell’interfaccia utente sui Reels, offrendo agli utenti un’esperienza visiva più pulita.

Come scoperto dal ricercatore di app Alessandro Paluzzi, Instagram sta sperimentando quella che chiama “Clear Mode”, che verrebbe attivata tenendo premendo a lungo sullo schermo mentre un Reel è in riproduzione.

Una volta attivata, l’interfaccia utente e le descrizioni verranno nascoste dalla schermata, in modo che ci si possa concentrare meglio sul contenuto video principale. Così facendo infatti sullo schermo ci sarà spazio solamente per il Reel in riproduzione, e spariranno tutti i dati relativi al creator.

TikTok ha già un’opzione “Vista essenziale”, a cui si può accedere premendo a lungo su una clip. L’unica limitazione è che si può “pulire” la schermata solo per ciascun video che si guarda, uno per uno singolarmente, perché non appena si scorre al video successivo, gli elementi dell’interfaccia utente ritornano. In alternativa la si può attivare anche facendo un “pizzicotto” allo schermo spostando le dita verso l’esterno.

Questo accade perché TikTok vuole dare credito e promuovere i creatori, fornendo più modi per interagire con gli utenti. Dato che la funzionalità è già su TikTok, non è una novità che Instagram aggiunga la stessa. Chissà quando arriverà la funzione per velocizzare i Reels, come quella che già esiste su TikTok.

A oggi non sappiamo se e quando questo test diventerà realtà. Non appena scopriremo che Instagram sta distribuendo la Vista essenziale per i suoi Reels, provvederemo ad aggiornarvi.