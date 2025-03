News

Nicolo Figini | 6 Marzo 2025

WhatsApp sta lavorando a un aggiornamento che animerà l’interfaccia e alcune icone per tutti gli utenti. Ecco che cosa succederà.

Interfaccia animata su WhatsApp

Continuano gli aggiornamenti per quanto riguarda le funzioni di WhatsApp. Nelle giornate appena trascorse vi abbiamo elencato delle novità per quanto riguarda Meta AI oppure due funzionalità relative alle videochiamate. Si tratta della possibilità di aggiungere delle reazioni con determinate emoticon oppure utilizzare il pulsante “alza la mano” per prenotarsi e prendere la parola.

Oggi, però, ci vogliamo spostare su un argomento diverso che riguarda l’interfaccia dell’app e alcune icone presenti al suo interno. Per la prima volta, infatti, l’applicazione inserisce delle animazioni che renderanno esteticamente più piacevole l’esperienza.

Il sito WABetaInfo, infatti, ha spiegato che nella versione 2.25.6.10 della beta di WhatsApp per Android, compare una modifica molto particolare. Non solo la risoluzione di un bug che impediva di selezionare i video, ma anche una news che coinvolge i pulsanti “Chat” e “Aggiornamenti“.

Se si toccano queste due icone, infatti, faranno un piccolo saltello spostandosi leggermente. La funzione in questione non porta a grandi modifiche nel modo di usare l’app ma è un mezzo per rendere più interattiva la home. Ad oggi, tutto questo è disponibile soltanto sul canale beta e non sappiamo quando verrà rilasciato in tutto il mondo.

Le tempistiche non sono mai note e di conseguenza non possiamo darvi una data di uscita effettiva. Tutto quello che possiamo consigliarvi, infatti, è di prestare molta attenzione e di tenere aggiornata l’applicazione ogni volta che vi verrà indicato dallo Store. Noi rimarremo a disposizione con tutte le news del caso non appena ne sapremo di più, dunque continuate a seguirci per non perdervi tanti altri aggiornamenti.