Nicolo Figini | 5 Marzo 2025

Di recente sono stati presentati i nuovi colori delle custodie degli iPhone 16 e dei cinturini per Apple Watch. Siete curiosi di saperne di più? Continuate a leggere!

I colori di iPhone 16 e Apple Watch

Apple non smette mai di stupire e continua a proporre una serie di novità che vanno dagli aggiornamenti del sistema operativo iOS all’introduzione di gadget sempre diversi, che mirano a fidelizzare il cliente. Possiamo, per esempio, ricordare quando vi abbiamo parlato del futuro videocitofono dotato di riconoscimento facciale oppure delle nuove AirTag che presentano caratteristiche avanzate.

Non possiamo di certo dimenticarci dei nuovi iPhone e dei prossimi Apple Watch che metterà in commercio. Mentre attendiamo delle news in merito a tutto ciò, però, vi vogliamo parlare di alcuni annunci che l’azienda a fatto nelle scorse ore. Come riporta anche il sito HDBlog, infatti, sono stati mostrati degli accessori che verranno messi in commercio molto presto.

Stiamo parlando delle custodie dell’iPhone 16 e dei cinturini degli Apple Watch, i vengono resi disponibili in varie colorazioni. La nuova custodia MagSafe in silicone, utile anche per le versioni Plus, Pro e Pro Max, ha i seguenti colori: pervinca, rosa peonia, acquamarina e mandarancio.

Il cinturino Sport degli Watch, invece, potrà essere acquistato in colorazione acquamarina, mandarancio e pervinca. Storia diversa per i Solo Loop che hanno come gradiente il rosa peonia, il pervinca e il verde boreale. Nuovi colori anche per il Solo Loop Intrecciato con mandarancio, acquamarina e rosa peonia.

Chiudiamo la lista con lo Sport Loop in pervinca e salvia, per finire con l’Hermès En Mer in Bleu Hydra. Voi che cosa ne pensate? Siete dei fan dell’iPhone 16 e degli Apple Watch? Fateci sapere se queste colorazioni vi hanno conquistato oppure se vi aspettavate qualcosa di diverso.