Andrea Sanna | 30 Luglio 2024

iOS ios 18

Vediamo insieme quali sono tutte le novità e le funzioni previste per iOS 18.1. In questo articolo troveremo alcune delle news più importanti a riguardo.

Le funzioni di iOS 18.1

Mentre sono emerse le prime notizie su iPhone 16, non mancano altre novità intorno al mondo Apple. Parallelamente al lancio di iOS 17.6, questa notte l’azienda di Cupertino ha reso nota anche la prima beta di iOS 18.1, per coloro che sono scritti al programma beta su iPhone 15 Pro e il Pro Max.

Iniziamo con il dire che questo aggiornamento include per la prima volta alcune delle funzioni legate ad Apple Intelligence. Al momento però questo non è previsto in Italia, dato che la piattaforma d’IA in Europa ancora non è stata presentata e dovrebbe arrivare in seguito. Ma quel che è certo è che tra le funzioni vediamo quelle legate alle notifiche e mail, ad alcuni strumenti di scrittura così come l’editing fotografico presente nell’app Foto.

Secondo quanto si apprende pare che la scelta di lanciare la beta di iOS 18.1 solo su iPhone 15 e per il Pro Max, sarebbe dettata dal fatto che sono gli unici smartphone, a oggi, compatibili con l’intelligenza artificiale. Peraltro pare che Apple abbia lanciato la beta di iPadOS 18.1, solo su alcuni iPad. Per la precisione quelli con chip M1 e successivi.

L’accesso ad AppleApple Intelligente, fuori dai territori dell’Unione Europea, è possibile effettuarlo solo con l’iscrizione a una lista d’attesa a cui ci si può aggiungere dal menù Impostazioni.

Intanto nel corso della giornata di ieri il giornalista di Bloomberg Mark Gurman, ha fatto sapere che Apple Intelligence non sarà pronto per il lancio di iOS 18, ma arriverà solo con iOS 18.1. Non appena ci saranno delle novità non esiteremo a informarvi!