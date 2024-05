News

Andrea Sanna | 23 Maggio 2024

Apple Music iOS

Delle interessanti novità arrivano anche per Apple Music! Su iOS 18 arriverà una nuova funzione, che promette di essere piuttosto rivoluzionaria. Ecco di cosa si tratta nello specifico.

La funzione di Apple Music su iOS 18

Mentre Apple pensa a un iPhone del futuro pieghevole (con uno schermo che si ripara da solo), con iOS 18 il sistema operativo potrebbe maggiormente concentrarsi sull’intelligenza artificiale. Nel 2024 potrebbe essere l’anno dell’azienda di Cupertino che abbraccia la filosofia dell’IA. In che modo? Ve lo spieghiamo subito.

LEGGI ANCHE: Alexa sarà potenziata dall’AI (ma sarà a pagamento)

Non solo un rinnovamento importante anche nell’aspetto, su iOS 18 Apple sta lavorando sul voler migliorare le sue app native. Una su tutte è Apple Music, che ha un sistema operativo che potrà contare su un funzione di nome Smart Song Transition. Questo permette una più raffinata nota dissolvenza incrociata che sarà utile a migliorare la fluidità nel passaggio tra un brano e un altro.

Come precisato però non sarebbe una funzione separata, ma migliorata vista quella attuale. iOS 17 ora come ora permette di poter regolare il tempo di dissolvenza (da 1 a 12 secondi). Mentre invece con questa nuova funzione si potranno contare sulle transizioni intelligenti dei brani, regolate in base al tipo di musica. Ma ancora non si conoscono ulteriori dettagli.

LEGGI ANCHE: WhatsApp lancia una funzione per gestire i download

Mentre invece la seconda funzione in arrivo con iOS 18 e che coinvolgerà l’app Music di Apple e si tratta di “Passthrough”. Dovrebbe essere disponibile solo con hardware supportato. Ma i dettagli scarseggiano al momento, quindi resta un rebus. Non ci resta quindi che attendere pazientemente la presentazione ufficiale del sistema operativo per capire come andranno davvero le cose.

Potete continuare a seguirci e leggere le prossime news qui sotto a seguire….