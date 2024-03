News

Martina Pedretti | 19 Marzo 2024

ios 18 iPhone

Quali iPhone e iPad saranno compatibili con iOS 18 e iPadOS 18

Con l’arrivo di iOS 18 e iPadOS 18, quali saranno gli iPhone e gli iPad compatibili con il nuovo aggiornamento?

Online è trapelata una lista dei dispositivi che si potranno aggiornare a iOS 18. L’update supporterà tutti gli iPhone partendo dai modelli iPhone XR, XS e XS Max e da iPhone SE di seconda generazione in poi.

Quindi la lista non si differenzia da quello dei modelli disponibili con iOS 17. Invece per iPadOS 18, sembra sarà interrotto il supporto per iPad Pro 10.5″ e 12.9″ di seconda generazione, iPad di sesta e settima generazione. iPadOS 18 avrà bisogno quindi di un supporto da iPad di ottava generazione con chip A12 Bionic.

MacRumors ha riportato il rumor diffuso da una fonte, che ha cancellato il post, ma che si è rivelata in passato attendibile. In ogni caso rimaniamo in attesa di conferme quando iOS 18 arriverà quest’autunno e vi consigliamo di prenere quanto scritto come un’indiscrezione.

Non c’è infatti l’annuncio ufficiale di Apple riguardo quali dispositivi saranno compatibili con iOS 18. Secondo il rumor la lista comprende:

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2a gen)

iPhone SE (3a gen)

iPad compatibili con iPadOS 18