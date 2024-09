News

Martina Pedretti | 9 Settembre 2024

iPhone 16

Quanto costano i nuovi modelli iPhone 16, Plus, Pro e Pro Max: i prezzi dei nuovi smartphone annunciati da Apple

I prezzi di iPhone 16, Plus, Pro e Pro Max

Questa sera a partire dalle 19:00 (ora italiana) si è tenuto l’evento It’s Glowing. Durante questo spazio sono stati presentati, tra le altre cose, anche i nuovi modelli e dei prezzi di iPhone 16. La serata ha avuto con una breve introduzione su ciò di cui si sarebbe parlato, partendo da Apple Watch Series 10, AirPods 4, nuovi colori per le AirPods Max, e poi eccoci, quindi, arrivati al telefono.

La nuova gamma di smartphone Apple è quindi quella di iPhone 16, ricca di nuovi modelli pronti a soddisfare i bisogni di tutti i clienti. Abbiamo iPhone 16, Plus, Pro e Pro Max.

I modelli sfrutteranno il nuovo noto Bionic A18, 30 percento più veloce della CPU dell’iPhone 15. Inoltre, gli iPhone 16 continueranno ad avere la ricarica USB-C, e lo stesso vale per i dispositivi Pro. Ci sarà anche un pulsante azione che ha debuttato sui modelli Pro dell’anno scorso e un nuovo pulsante di controllo fisico della fotocamera sotto il pulsante di accensione. I modelli sono disponibili in vari colori.

Rinnovata è la disposizione della doppia fotocamera sul retro, che torna a essere disposta verticalmente, come visto l’ultima volta sull’iPhone 12 del 2020.

Ma quali sono i prezzi? L’iPhone 16 costerà da 799 dollari per il modello 128GB. L’iPhone 16 Plus, invece, 899 dollari per la configurazione base. I due si potranno acquistare a partire da venerdì e saranno disponibili dal 20 settembre.

Si passa, poi, al costo dell’iPhone 16 Pro, a partire da 999 dollari per 128GB e iPhone 16 Pro Max da 1199 dollari per 256GB.