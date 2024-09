News

Martina Pedretti | 9 Settembre 2024

iPhone 16

Ecco tutti i colori in cui verranno resi disponibili gli iPhone 16, Plus, Pro e Pro Max. Tutte le informazioni.

iPhone 16, i colori di tutti i modelli

Questa sera a partire dalle 19:00 (ora italiana) si è tenuto l’evento It’s Glowing. Durante questo spazio sono stati presentati i nuovi modelli di iPhone 16, e anche in quali colori saranno disponibile acquistarli. Prima di tutto, però, si è partiti dagli Apple Watch Series 10 e AirPods 4. Successivamente sono stati rivelati anche i colori disponibili dei telefoni cellulare dal modello base passando al Plus.

Ultramarine

Teal

Pink

White

Black

Quali sono invece i colori di iPhone 16 Pro e di iPhone 16 Pro Max?

Black Titanium

Natural Titanium

White Titanium

Desert Titanium

Ma le notizie sui vari modelli di iPhone 16 non terminano certo qui. Tante altre news sono state date, per fare un esempio, in merito alla fotocamera migliorata a livelli mai visti prima, disposta in verticale, un chip A18 (e A18 Pro) e tante altre novità.

Inoltre c’è una maggiore durata della batteria, resistenza all’acqua e alla polvere, design termico migliorato per il gaming con ray tracing accelerato tramite hardware e un nuovo pulsante di controllo fisico della fotocamera sotto il pulsante di accensione che si trova a filo con la custodia.

In precedenza, abbiamo anche parlato dei prezzi. Qui trovate le informazioni al riguardo.

Continuate a seguirci per tante altre news a tema Apple.